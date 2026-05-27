5大月老魅力攻進紐約！ 台南「全糖式浪漫」圈粉國際

當地僑民排隊索取魚頭君文宣品及旅遊資訊。（圖由南市觀旅局提供）

為拓展國際觀光市場，台南市府日前派團赴美參加Passport to Taiwan台灣巡禮文化藝術節年度盛會，於紐約聯合廣場設攤推廣台南觀光。今年活動集結近70個特色攤位，現場湧入大批「哈台族」，氣氛熱烈。台南則以浪漫結緣的「月老祈福」為主題，成功吸引國際目光，在美國街頭展現府城獨特的宗教文化魅力。

台南素有「眾神之都」美譽，月老信仰近年深受海內外旅客喜愛。此次展攤結合台南5座知名月老廟宇各有特色，發送限量結緣小物。其中，祀典大天后宮「緣粉月老」主掌姻緣；祀典武廟「拐杖月老」據說可斬斷爛桃花；大觀音亭暨祀典興濟宮「闊嘴月老」擅長牽線說媒；重慶寺「醋矸月老」則象徵感情修復；而台南土城正統鹿耳門聖母廟月下老人傳出促成近6萬對海內外佳偶，香火鼎盛、相當靈驗。

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觀旅局長林國華表示，推薦遊客可搭乘台灣好行98府城台江線，沿線參拜5大月老廟宇，不僅能祈求姻緣順利、幸福美滿，也能順遊台南熱門景點、品嘗米其林推薦美食，在「全糖市」留下甜蜜旅遊回憶。

活動當天，包括駐紐約台北經濟文化辦事處處長李自強、交通部觀光署紐約辦事處主任莊靜真、紐約市議員Susan Zhuang、紐約市議員黃友興，以及紐約州眾議員鄭永佳等美東地區重要代表也到場，共同宣傳台灣及台南觀光魅力。

台南市長黃偉哲表示，市府自2023年起持續參與Passport to Taiwan活動，希望藉由在全球經貿重鎮紐約曝光，提升台南國際能見度，吸引更多海外旅客走訪府城。

台南月老結緣小物。（圖由南市觀旅局提供）

國際旅客體驗趣味博杯。（圖由南市觀旅局提供）

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