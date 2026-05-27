橋頭新市鎮三期開發 里長與護樹團體互槓

護樹團體發起搶救橋頭糖廠森林，近期動作頻頻。（森林城市協會提供）

橋頭新市鎮三期重啟開發，預計開闢60米寬1-1道路貫穿橋頭糖廠森林，遭護樹團體質疑破壞生態，近日動作頻頻；橋頭區里長聯誼會則斥責樹團不實誤導、惡意干擾審查。

森林城市協會等護樹團體，控訴在高雄新市鎮第三期219公頃住商用地開發案主導下，準備將124公頃的台糖森林綠地變更住商建地；更呼籲賴清德總統，才剛宣示國家級都市林政策，應重新生態調查與交通調整，把糖廠百頃森林留下來。

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5月18日內政部國土署在橋頭區公所舉行專案小組審議，環團高舉4000人連署守護森林布條抗議，與支持開發的里長聯誼會爆發口角衝突；與會的高雄市森林城市協會理事長莊傑任指出，搶救橋頭糖廠森林連署中，有超過500名橋頭居民，「不是只有里長才能代表橋頭人的聲音」。

橋頭區里長聯誼會今天發表聲明指出，橋頭地方不分藍綠民代、里長、基層民意，全力支持國土署三期開發，強調新市鎮是政府依法公告的國家重大計劃，歷經數十次檢討修正，三期皆一般農地，非生態保育或水保區，完全合法開發；尤其1-1道路30年前就定案，未來對橋科聯外，及地方就業、就學、就醫影響至大。

橋頭區里長聯誼會強調，新市鎮三期原案交通網的建構，橋頭地區與橋科、一期、土庫地區兼顧，皆能受惠，並批護樹團體所提版本，毫無整體交通網絡規劃，對地方的交通困境幫助不大，只會更惡化。

橋頭區里長聯誼會同時指責「護樹團體為反對而反對，編造各種不實想像，從毀掉糖廠百頃森林、造成水患，再稱要打造紐約中央公園、螢火蟲森林，劇本一變再變，誇大誤導社會」。

國土署則回應，目前仍屬專案小組審查與現勘階段，並非最終決議，須經土徵小組及都計大會程序，都計大會才具正式決議效力，最快7月進入大會審議。

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