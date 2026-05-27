肯定少子女化18項措施 托盟︰社宅量足才能真正改變青年家庭

總統賴清德今（27日）公布「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」，拋出少子女化18項措施。（記者田裕華攝）

總統賴清德今（27日）公布「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」，拋出少子女化18項措施，育兒、成長津貼疊加，出生到成年可領154萬元，並有相關陪產假、職代補助等配套；托盟肯定政策推動職場文化轉型、促進性別分工，但提醒關鍵工程仍需深化，如真正減輕青年家庭壓力，社會住宅等量能必須足夠。

托育及就業政策催生聯盟聲明，肯定18項「育兒新公共化」政策，是推動職場文化轉型、促成性別平等分工，對社會相當重要的基礎社會工程，代表政府開始正視「工作與家庭難以相容」、「照顧責任集中在女性身上」這2個生育真正的結構性問題。

請繼續往下閱讀...

托盟點出，根據最新婦女生活狀況調查，2024年全台已有逾92萬名女性曾因照顧未滿12歲子女離職超過3個月，其中更有將近29萬人離職後便未再回到職場；不只是家庭損失，也是企業巨大勞動力流失。美國研究，企業平均必須額外花費約「員工年薪20％」的成本，才能補上1位離職員工的空缺，若未來改革讓更多員工育兒不離職，終成雙贏。

但托盟也提醒，日、韓近年將男性陪產假延長至4週（28天），我國仍僅延長至14天，尚有差距，呼籲台灣應積極以「性別平等」，讓男性一開始就加入共同照顧行列；此外，婚育宅政策方向，關鍵在於社會住宅量能是否足夠，避免青年家庭「看得到，用不到」處境，下階段還可更積極推動「租屋公共化」，才能真正降低青年育兒與居住上的雙重壓力。

托盟期盼，台灣真的能從今日開始，捨棄無效的現金撒幣政策，轉向友善制度改革之路。畢竟放眼全球，能維持較穩定生育率的國家，往往都是女性能持續留在職場、男性也能實際投入照顧，企業雇主願意友善支持育兒家庭，同時公共支持系統相對完整的國家，唯有這樣，台灣才能真正邁向整體社會共同承擔照顧責任，迎來真正具彈性、韌性與永續的社會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法