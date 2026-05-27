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    首頁 > 生活

    陪小學生「誠」長 政風宣導用台語導讀故事繪本

    2026/05/27 14:52 記者楊金城／台南報導
    台南北門蚵寮國小以生動活潑的台語導讀《勇者法官》故事繪本，帶小學生學習誠信品格教育。（北門公所提供）

    台南北門蚵寮國小以生動活潑的台語導讀《勇者法官》故事繪本，帶小學生學習誠信品格教育。（北門公所提供）

    台南市北門區公所政風室以「陪我誠長」為主題，攜手北門圖書館及蚵寮國小舉辦誠信教育繪本分享活動，今天由圖書館志工媽媽李宜庭以生動活潑的台語導讀《勇者法官》故事繪本，充滿趣味與啟發的學習課程，讓誠信觀念自然融入孩子日常生活之中。

    分享繪本選用法務部廉政署廉潔教材《勇者法官》，李宜庭導讀故事內容，透過角色在面對選擇與挑戰時所做出的判斷，引導小學生認識公平正義、誠實守信，以及勇於做對的事等核心價值，藉由台語導讀與情境互動，讓學童更貼近故事情境，也讓誠信教育在生活化、趣味化中融入學習。

    活動也結合當前重要的反賄選與反詐騙宣導議題，透過貼近孩子生活的案例分享，引導學童思考「誠信」在日常生活中的實踐方式，像「賄選」是用禮物、金錢或利益影響選擇，會破壞選舉公平；「詐騙」則常利用貪念、好奇或信任來欺騙他人，造成傷害，無論面對誘惑或可疑訊息，都應像《勇者法官》中的主角一樣，保持誠實、公平判斷，願意堅持正義，勇敢做出正確選擇，不因一時利益而動搖，也不輕信陌生資訊。

    北門區長林建男表示，《勇者法官》所傳遞的不只是故事內容，更是孩子在現代公民教育中養成品格的價值觀與廉潔誠信，公所未來將持續結合學校、圖書館與社區資源，透過結合母語文化、閱讀教育、遊戲互動與生活教育等方式，陪伴孩子「誠」長茁壯，讓孩子學會誠實、守法、拒絕誘惑、辨識風險與尊重公平正義，並落實於日常生活與人際互動之中。

    台南北門公所、圖書館合作在蚵寮國小舉辦誠信教育繪本分享活動，用台語導讀《勇者法官》故事繪本。（北門公所提供）

    台南北門公所、圖書館合作在蚵寮國小舉辦誠信教育繪本分享活動，用台語導讀《勇者法官》故事繪本。（北門公所提供）

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