新北免費營養午餐 侯友宜：導師指導費、增員額、減授課同步上路

侯友宜指出，與營養午餐同步3項措施，分別是導師、營養午餐承辦人員增加指導費一個月1500元，以及國小導師員額從每班1.7人提升至1.75人，以及國中小導師減授一節課。（記者黃子暘攝）

新北市自115學年度起推動公私立國中小免費營養午餐，市長侯友宜日前宣布政策以一週五天在校用餐推動，並同步提供導師陪餐相關津貼。今（27）日新北市議會國民黨團進行總質詢，書記長陳儀君等黨團成員關心具體配套內容，侯友宜指出，與營養午餐同步3項措施，分別是導師、營養午餐承辦人員增加指導費一個月1500元，以及國小導師員額從每班1.7人提升至1.75人，以及國中小導師減授一節課。侯友宜說，相關配套約4億元經費，市府也會避免免費營養午餐影響午餐品質。

陳儀君說，第一線教師、行政人員業務繁重，尤其國小低中年級導師更需費心思照顧孩子，但每班教師員額久未提升；隔壁台北市也是從8月底起開始實施免費營養午餐，早已率先於1月實施國中小導師減授1節課。

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市議員邱烽堯表示，免費營養午餐預算約48億元，也是照顧孩子，應跟中央申請經費補助，家長關心孩子吃得好不好，市府要保證免費政策不會造成廠商低價搶標、改用低成本冷凍蔬菜等影響品質，且不能排擠校園修繕、設備提升等軟硬體預算，還要落實盤點偏鄉學校冷鏈或團膳供餐數量。

侯友宜、教育局長張明文指出，預計與營養午餐同步推動3項經費約4億元配套措施，包括提供導師及午餐承辦人每月1500元午餐指導費，以及提高國小教師員額編制，由現行每班1.7人提升至1.75人，另外，國中小導師減授1節課。

至於市議員楊春妹建議營養午餐納入國產原住民蔬菜，侯友宜回應，市府推動多元文化飲食，不止原民特色蔬菜，也把新住民文化納入，與學童共享多元文化。

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