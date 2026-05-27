好市多台南2店規劃加油站 黃偉哲：尚未核定且不在合約內

好市多台南二店加油站，南市議員李宗霖（右）質疑交通壓力，市長黃偉哲強調尚未同意並將嚴格把關。（圖擷自南市議會市政總質詢直播影音）

好市多（Costco）台南2店預計進駐東區副都心，周邊交通壓力與開發規劃成為議會質詢焦點。南市議員李宗霖今（27）日指出，若自助加油站一併設置，可能因為便宜，恐進一步吸引外地車潮，加劇道路壅塞，甚至影響鐵路地下化後新車站周邊TOD（大眾運輸導向發展）規劃精神。

台南市長黃偉哲答詢表示，業者確曾提出相關構想，但目前市府尚未同意，加油站設置並未納入既有合約核定內容，後續將依相關法規嚴格審查大型商場開發必須提出完整交通影響評估與停車、動線規劃，市府將依法把關，確保周邊交通衝擊降至最低。

請繼續往下閱讀...

交通局長王銘德指出，業者已提送交通衝擊影響評估報告，內容涵蓋衍生車流量、停車需求及出入口動線等，目前正由交通局審查中，針對開幕初期可能出現的人潮與車流高峰，市府將要求業者提出短期交通維持與疏導計畫，作為配套措施。

市議員李宗霖則質疑，加油站若設立，恐破壞綠園道入口的空間連續性，並使周邊車流進一步集中，建議市府應審慎評估必要性，同時強化車流分流設計，避免崇明路負荷過重，並引導車流往崇德路疏解，參考南紡購物中心交通動線規劃模式，兼顧巴克禮公園周邊的生活品質與安寧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法