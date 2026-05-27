運安會指現行高齡換照檢測難辨危險駕駛 時力：比照國際審查

新北市三峽區北大國小外發生重大車禍。（資料照）

三峽北大國小旁去年一起發生致命車禍，一位78歲高齡駕駛駕車以時速近100公里衝撞放學學童與家長，造成3死12傷。事發一年後，運安會昨調查報告總結，現行高齡換照體檢與認知測驗，無法識別不具安全駕駛能力的駕駛人。對此，時代力量今呼籲，交通部應將體檢、認知測驗比照國際標準，並就肇事累犯施以更嚴格審查，莫再用「半套」改革回應悲劇。

時代力量指出，肇事的78歲駕駛在事故前才剛通過兩次體檢、兩次認知測驗順利完成高齡換照，但運安會調查顯示，他長期罹患糖尿病、藥物無法控制血糖，事故後送醫的血糖值高達每分升308毫克。雖然調查無法證明操作失誤直接由高血糖引起，但長期血糖控制不佳會增加駕車時疲憊、頭暈的機率，也會提高認知功能下降的風險。

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時代力量進一步說明，現行體檢只查視力、聽力、辨色力、四肢，加上一個沒有明確定義的「惡疾」勾選欄；糖尿病、高血壓、心血管疾病、認知障礙等會直接影響行車安全的疾病，體檢表上完全沒有。表示這些風險在現行的高齡換照體檢中難以檢查出來。

時代力量也批評，交通部在三峽悲劇後推動的高齡換照新制，將換照年齡下修至70歲，並訂於本月底正式上路，但新制最關鍵的體檢與認知測驗仍存在重大瑕疵。

時代力量表示，新制在體檢部分，依然查不到關鍵疾病。新制的做法是讓駕駛人自行勾選身心狀況、切結簽名，若駕駛人未誠實告知，糖尿病、高血壓、心血管疾病、認知障礙等影響行車安全的疾病，依舊無從查證。運安會也建議，應參考英國、澳洲、新加坡等國作法，在體檢表上明確列出具體疾病評估項目，並由國家頒布醫學指引供醫師作為判斷依據，才能真正把關駕駛人的身體狀況。

時代力量進一步指出，新制在認知測驗部分，項目也沒有任何調整。運安會明確指出，台灣現行的定向感、視覺記憶、繪鐘三項測驗，無法測出開車真正需要的注意力、訊息處理速度與反應時間。更令人憂心的是，公路局還在官網設置「高齡駕駛人認知檢測練習平台」，提供大量練習題讓受測者反覆練習、熟悉題型，無異於自我削弱測驗的可信度。

時代力量強調，去年三峽悲劇發生後，時代力量與許多交通團體走上街頭，呼籲高齡換照制度必須強化檢核、增加實際路考，並針對全齡駕駛建立定期回訓制度。但交通部不但拒絕採納民間建議，對於民團質疑駕訓改革推太慢，部長陳世凱還怒回：「我不接受這樣子的說法。」如今運安會調查報告再次證明，交通部的改革遠遠不足。

最後，時代力量也再次呼籲交通部長陳世凱：高齡換照體檢與認知測驗，必須比照國際標準納入具體疾病評估項目；針對肇事累犯，要有更嚴格的審查與測驗機制；針對全齡駕駛，應儘速建立定期回訓制度。

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