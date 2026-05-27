5月起月月有水果 陳其邁：高雄夏祭新鮮市開跑

陳其邁與許智傑、搭配知名藝人張家瑋，為高雄夏祭新鮮市代言。（記者王榮祥攝）

高雄市長陳其邁今宣布2026高雄夏祭新鮮市開跑，從5月到9月，每個月都有人氣農特產上市。

陳其邁介紹第一棒5月30日由高雄鳳荔季開場，緊接著6月有金煌芒果、7月是山茶生活節、8月大崗山龍眼蜂蜜季、9月輪到香蕉節。

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他強調，高雄市長最重要的工作，就是要照顧農民、把高雄水果推銷給國內外朋友，所以包括多個高雄在國外的姊妹市，像八王子市、台灣香蕉跟鳳梨就成為城市外交利器，也讓很多國外民眾能夠從小就知道高雄的水果非常好吃。

他進一步提到，其實在爭取中央政府預算補助時，也都利用高雄水果作為爭取預算，包括中央部會或是很多喜歡水果的駐台代表處，都會及時奉上最新鮮、最好吃的高雄水果。

此外，今年7月1日開始，高雄營養午餐採用食材中，限定要用高雄在地水果當作營養午餐配餐，最重要當然是要照顧農民，第二是縮短碳足跡。

陳其邁說，這個禮拜六，大樹鳳荔季即將開跑，尤其玉荷包產季非常非常短，所以預購請早，不要說我沒有告訴大家，這個找市長買也買不到，因為真的就是限量、限時、時令最好的水果。

陳其邁還虧了一下同場的同學立委許智傑，他提到許智傑從小學到大學都是學霸，台大機械博士，他沒能像許智傑這麼會念書，唯有顏值比許智傑好一點，說到自己的顏值，就是從小吃高雄水果的效果。

高雄夏祭新鮮市從5月開始到9月，月月有活動。（記者王榮祥攝）

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