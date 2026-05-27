新北市推企業「一企趣」服務 揪志工賞蝶保育

和運租車志工捲起衣袖，協助移除小花蔓澤蘭等外來種植物。（圖由新北市社會局提供）

新北市社會局及志願服務推廣中心為鼓勵企業以身體力行做志工的方式實踐企業社會責任及永續發展目標，與和運租車公司攜手合作「賞蝶保育．嶄『欣』步道」客製化志工體驗服務活動，在春末夏初時節，號召近40名員工於日前來到新北市土城的頂欣社區附近的大安圳賞蝶步道擔任一日步道維護志工，展現企業與環境共好的核心價值。

頂欣社區發展協會監事許慈創和志工團隊於活動一開始唱著自創的「大頂埔美麗ㄟ好所在」歌曲，熱情歡迎和運租車志工夥伴們，走入步道進行當地生態導覽，以及賞蝶步道上常見的淡紋青斑蝶、斯氏紫斑蝶等種類，也解說外來種植物對當地帶來的影響。

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和運租車志工夥伴們捲起衣袖，分組協助移除小花蔓澤蘭等破壞原生態的植物，也撿拾垃圾及枯枝收集成袋，大家最終合力整理出11袋、1300多公升的豐碩成果，充分展現企業志工團隊合作對環境保育的活力和熱忱，許慈創表示，大安圳賞蝶步道生態豐富，這次的合作活動，也為復育蝴蝶、維持生態盡了一份心力。

和運租車本部長丘濬源說，和運租車近年積極響應氣候變遷與生物多樣性議題，透過投入資源並號召志工參與，支持棲地維護與生態保育，透過這次企業志工活動，不僅深入認識了大安圳賞蝶步道的生態，也為生態保育盡了一份心力，感謝頂欣社區團隊熱情介紹，有機會一起共同創造這份特別的經驗，非常的開心。

社會局長李美珍表示，社會局委託志願服務推廣中心持續為不同企業客製規劃志工體驗服務，歡迎對參與志願服務有興趣的企業夥伴加入志願服務的行列，詳情可洽詢新北市志願服務推廣中心（02）2981-9090。

頂欣社區及和運租車志工團隊，共同撿拾垃圾及枯枝收集成袋，成果豐碩。（圖由新北市社會局提供）

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