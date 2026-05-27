新北市有不動產活化 閒置空間變身公托、青創基地

新北市新板設計基地外有城市地景彩繪，為老舊街區注入活力。（圖由青年局提供）

新北市政府近年推動市有不動產活化，運用閒置建物或公益回饋空間，打造公托、公幼、托老等設施，累計已調配423處空間，其中位於板橋區新民街的市府員工宿舍，既有建物老舊損壞，經重新整修改造青創設計基地，為街區注入活力與新氣象。

新北市府財政局長陳榮貴今天在市政會議報告指出，新北市非公用不動產有2481公頃、價值1518億元，公用不動產面積達6232公頃、價值4兆6295億元，市府跨機關合作，2019年起至今已調配423處建物或空間，建置公托、幼兒園、托老及長照、青創及招商場地、辦公廳舍、身障社福設施或社會住宅等。

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舉例而言，樹林區彭福國小忠孝樓因少子化有餘裕教室，轉型為身障小型作業所，為新北市首座設立身障社區服務設施的校園；舊平溪衛生所廳舍搬遷，改造高齡友善的社區式長照中心；舊三重長泰派出所廳舍活化，設置都更駐點服務站。

陳榮貴表示，市府運用都更案分回或回饋空間，滿足機關公用需求，提供地方公益設施，例如板橋民權段都更案設置230坪青職基地；新莊文德段都更案提供新莊派出所辦公廳舍、公用機車位等；土城運校段都更案設置公共化幼兒園；三重光興段都更案興建三重消防分隊辦公廳舍及公托中心。

另外，部分活動中心改做小型健身中心，板橋新民街市府員工宿舍改造為青創新板設計基地，讓老舊街區再生，扶植文創發展；原金山幼兒園將打造農業創生營運基地，發展地域品牌。

侯友宜表示，新北市活化公有資產，近年累計節省興建及土地取得成本共535億元，用途包含照顧社會弱勢、設置公托、公幼、日照中心等，並協助青年創業，未來仍會持續善用閒置場域及公有回饋空間，創造資產的永續價值，讓市民安居樂業。

新北市府運用板橋區新民街市府員工宿舍，改造為新板設計基地。（青年局提供）

新北市新板設計基地5至6月展出青年設計師王季澧服裝展，開放民眾免費參觀。（圖由青年局提供）

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