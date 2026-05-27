活到老學到老！數十銀髮族披學袍從樂齡大學畢業

文化大學首屆樂齡大學學員近日迎來結業典禮，30多位平均年齡65歲的銀髮長輩，退休後走入校園，修習多元課程，也體驗穿上學袍。（文大提供）

第二人生更精采！文化大學首屆樂齡大學學員近日迎來結業典禮，30多位平均年齡65歲的銀髮長輩，退休後走入校園，修習多元課程，甚至還成為自己孩子的學妹，披上學袍的當下，彷彿重返青春歲月，感受大學校園的知識氛圍與學習熱情。校方表示，將持續深化高齡教育發展，打造更友善、多元且充滿活力的學習環境，助長輩在人生下半場探索自我。

校方指出，「樂齡大學」課程融合藝術、人文、科技與生活應用等多元內容，包括樂齡運動、打鼓律動、植物手作、舞蹈體驗到DIY創作打造兼具學習性、互動性與實用性的課程環境，不僅活化身心，也幫助學員重新建立生活節奏，首屆共招收33位學員，近日完成學業舉辦結業式，特別安排學員們身著象徵榮耀與學習精神的學位袍。

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許多樂齡學員分享，這一年最大的收穫，不只是學習新知，更是重新找回對生活的熱情與期待。學員許善惠指出，比退休更精彩的事情，就是重新學習。還有學員感性表示，最好的美容，就是保持一顆永遠求學的心。

不少學員坦言，退休後生活重心逐漸縮小，但進入樂齡大學後，人生重新開啟新的篇章。更可以將每週上課視為「1日小旅行」，反而成為最期待的時光。

更有學員開心表示，自己的2個女兒都是文化大學校友，當得知媽媽要來讀樂齡大學時都非常興奮，「沒想到有一天，我也能成為她們的學妹。」

學員林賴純良說，到陽明山上課，不僅能呼吸新鮮空氣，也讓活動量增加，精神變得更好、視野更開闊，還認識了許多朋友。退休後還能再回到校園，真的很幸福。

樂齡學員吳明恩與李佩潔夫妻檔一起上課、畢業，形容「人生上半場為別人而活，下半場開始為自己開課。」學員李黛華則形容，來到樂齡大學，就像「把遺忘的夢想重新開箱」。

校方表示，樂齡大學不只是課程學習的平台，更希望成為高齡者拓展生活圈、培養自信與建立社會連結的重要場域。透過跨世代交流與多元課程安排，鼓勵長者持續探索自我、活躍身心，讓「終身學習」真正融入人生每一個階段。

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