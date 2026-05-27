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    首頁 > 生活

    防堵登革熱擴散 高雄開罰8件最高1.5萬元

    2026/05/27 10:37 記者許麗娟／高雄報導
    民眾一起進行巡倒清刷，才能降低登革熱的傳播風險。（高雄市衛生局提供）

    民眾一起進行巡倒清刷，才能降低登革熱的傳播風險。（高雄市衛生局提供）

    高雄市近日出現今年全國首例本土登革熱，有鑑於病媒蚊指數續攀升拉警報，高雄市衛生局將針對環境對孳生病媒蚊且未有效改善者，強制清除並重罰最高1萬5000元，目前已累積開罰8件，提醒民眾切勿以身試法。

    衛生局指出，連日來持續針對個案發生地區周邊400公尺警戒範圍進行緊急防治，25日進行防治後複查時，發現1戶24日已進行緊急防治的住家，頂樓堆置髒亂雜物及大量盆栽、積水容器並孳生病媒蚊狀態仍未有效改善，當場強制清除並依傳染病防治法加成裁罰1萬5000元。

    截至26日防疫團隊已完成近460人採檢，檢驗PCR均陰性，範圍涵蓋前鎮、苓雅、新興、仁武、大社區等行政區及屏東地區， 另查獲多戶民宅有積水容器並孳生病媒蚊，累計開立裁處書共8件，依法每張最高可裁處1萬5000元。衛生局特別呼籲民眾要落實環境自主管理，主動「巡、倒、清、刷」，共同加強防疫。

    此外，根據環保局及衛生局監測，目前病媒蚊陽性容器率為13.12%，較前一週上升2.14%，顯示整體病媒蚊密度持續攀升，增加社區內疫情傳播風險，登革熱疫情面臨流行大爆發的嚴峻危機，亟需民眾配合防疫。

    前鎮區忠孝里民宅頂樓孳生病媒蚊未改善，遭強制清除及開罰1萬5000元。（高雄市衛生局提供）

    前鎮區忠孝里民宅頂樓孳生病媒蚊未改善，遭強制清除及開罰1萬5000元。（高雄市衛生局提供）

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