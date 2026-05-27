有職場霸凌？台北市勞動局「人際互動與勞資關係」免費研習6/1報名

台北市勞動局攜手台灣勞動法學會，將於7月2日至7月30日舉辦「職場人際互動與勞資關係」系列研習會，全程免費參加，並自6月1日上午10點起開放線上報名。（台北市勞動局提供）

台北市勞動局攜手台灣勞動法學會，將於7月2日至7月30日舉辦「職場人際互動與勞資關係」系列研習會，規劃7場次不同主題課程，全程免費參加，6月1日上午10點起開放線上報名。

台北市勞動局長王秋冬表示，本次系列研習內容涵蓋職場霸凌與不法侵害、性別歧視與性騷擾、勞工請假與差勤管理、績效考核與經濟性解僱、職務調動及職災復工、人事獎懲與懲戒解僱等重要主題，從實務案例出發，深入解析企業管理與勞工權益間的平衡。

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勞動局說，此次課程採「雙講師」模式辦理，每場均由台灣勞動法學會邀請勞動法領域之學者專家與實務律師共同授課，師資陣容堅強，包括來自政治大學、國立台北大學、中原大學等學界專家，以及多位長期投入勞動法與勞資爭議處理的專業律師，透過理論與實務並重的講授方式，帶領學員掌握最新勞動法令與職場應對技巧。課程中亦安排研討與提問時間，提供與講師面對面交流機會，協助學員深入理解實務問題。

勞動局強調，近年職場型態與工作環境快速變化，職場的人際互動與勞資關係議題日益受到重視，無論是企業管理階層、人資人員、工會幹部或一般勞工，都可透過本系列課程增進法律知能與溝通能力，進一步營造友善、安全與尊重的職場環境。

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