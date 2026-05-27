中壢文創夜市未獲核准 擅自營業恐按次罰10萬元

中原文創夜市已掛上招牌。（資料照）

桃園市「中壢文創夜市」5月初掛上招牌、並預告6月13日將開幕後，引起網友熱議，市府經濟發展局今天指出，興仁國際開發有限公司（興仁花園夜市團隊）申請設置攤販集中區，但目前尚未核准營業，若擅自營業，將被按次罰10萬元。

中壢文創夜市規劃招商150攤到168攤，團隊表示，申請設置攤販集中區目前送件中，未來開幕後，營業時間規劃為每週五、六、日的下午4點30分到晚間12點30分；夜市周邊有中原文創園區後方大停車場、對面原功學社停車場將新設置停車場，團隊相信車流不會回堵到普忠路。

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經發局表示，中壢文創夜市經營團隊於今年1月20日提送申請，經市府跨局處審查，因交通影響、環境衛生、人流動線、停車等問題相關配套措施，仍待團隊提出具體改善與因應方式，本案尚未經市府核准設置；經營團隊在網路與社群媒體自行招商、宣傳行銷資訊，屬申請人個別行為，不代表中壢文創夜市已獲核准，提醒攤商及民眾應留意，避免前往未經核准的夜市營業或活動。

經發局強調，中壢文創夜市若未經核准即擅自設置、營業，將依「桃園市攤販集中區管理自治條例」第19條規定，處行為人、申請人、使用人或管理人5萬元以上、10萬元以下罰鍰，並應命其立即停止營業，經命停止營業仍繼續營業者，得按次處罰，必要時，得採取封閉、強制拆除或其他回復原狀之方法。

中原文創夜市已完成場地整理。（資料照）

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