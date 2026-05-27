為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中壢文創夜市未獲核准 擅自營業恐按次罰10萬元

    2026/05/27 11:02 記者周敏鴻／桃園報導
    中原文創夜市已掛上招牌。（資料照）

    中原文創夜市已掛上招牌。（資料照）

    桃園市「中壢文創夜市」5月初掛上招牌、並預告6月13日將開幕後，引起網友熱議，市府經濟發展局今天指出，興仁國際開發有限公司（興仁花園夜市團隊）申請設置攤販集中區，但目前尚未核准營業，若擅自營業，將被按次罰10萬元。

    中壢文創夜市規劃招商150攤到168攤，團隊表示，申請設置攤販集中區目前送件中，未來開幕後，營業時間規劃為每週五、六、日的下午4點30分到晚間12點30分；夜市周邊有中原文創園區後方大停車場、對面原功學社停車場將新設置停車場，團隊相信車流不會回堵到普忠路。

    經發局表示，中壢文創夜市經營團隊於今年1月20日提送申請，經市府跨局處審查，因交通影響、環境衛生、人流動線、停車等問題相關配套措施，仍待團隊提出具體改善與因應方式，本案尚未經市府核准設置；經營團隊在網路與社群媒體自行招商、宣傳行銷資訊，屬申請人個別行為，不代表中壢文創夜市已獲核准，提醒攤商及民眾應留意，避免前往未經核准的夜市營業或活動。

    經發局強調，中壢文創夜市若未經核准即擅自設置、營業，將依「桃園市攤販集中區管理自治條例」第19條規定，處行為人、申請人、使用人或管理人5萬元以上、10萬元以下罰鍰，並應命其立即停止營業，經命停止營業仍繼續營業者，得按次處罰，必要時，得採取封閉、強制拆除或其他回復原狀之方法。

    中原文創夜市已完成場地整理。（資料照）

    中原文創夜市已完成場地整理。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播