六月航海人員測驗登場 報名人數突破七百人

試場工作人員進行考生服務。（航港局提供）

交通部航港局訂於6月6日至7日舉辦今年第二次航海人員測驗，於華夏科技大學（新北市）及正修科技大學（高雄市）兩試區舉行，自即（27）日起於交通部航港局航港單一窗口服務平台MTNet航海人員測驗管理系統開放下載測驗通知書，參測人員請以A4空白紙張自行列印。

航港局提醒參測人員下載測驗通知書後，務必先行檢視相關測驗資訊（如參測日期、考場位置、試場及座位號碼等）。如參測資格為暫准報名者，請盡速將畢業（學位）證書及學分證明相關文件掃描至「航海人員測驗信箱」，以利提前完成驗證；最遲務須當日第1節應試前將相關文件正本至試務辦公室辦理資格驗證。

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此外，測驗當天請勿攜帶具通訊、感應、拍攝、記錄功能之裝置或設備入場（如智慧手環、手錶、眼鏡及佛珠等），如遇有疑義，請配合監場人員確認及檢查，此外，本測驗僅可使用考選部公告之國家考試電子計算機機型 。

本次測驗報名人數704人（台北考區356人，高雄考區348人），請考生寬估交通時間並多加利用大眾運輸工具。

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