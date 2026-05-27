普門中學推「目中有人」計畫 德奇鋼鐵捐10萬助弱勢生

普門中學即日起推動《三十而光｜目中有人計畫》，透過具體而溫暖的日常行動，讓「目中有人」的人間佛教精神，在新世代校園中自然扎根。（普門中學提供）

為紀念星雲大師母親李劉玉英女士（老奶奶）逝世三十週年，同時呼應普門中學創辦人星雲大師百歲冥誕的重要時代意義，普門中學即日起推動《三十而光｜目中有人計畫》，透過具體而溫暖的日常行動，讓「目中有人」的人間佛教精神，在新世代校園中自然扎根。

普門中學表示，「目中有人」精神的源起，來自一段星雲大師曾分享的人生啟發。當年大師講解《金剛經》中「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」時，其母親李劉玉英聽後忍不住問：「其他都可以，怎麼可以目中無人？」

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雖然佛法中的「無人相」，與世俗語言中的「目中無人」本屬不同層次的意涵，但星雲大師後來也深受母親這句話啟發，認為佛法若要真正走入人間，仍需回到人與人之間最真實的關懷與尊重，因此，「目中有人」的精神，也逐漸成為其日後推動人間佛教，以及「三好、四給」理念的重要養分之一。

活動啟動首日德奇鋼鐵公司董事長王隆昌捐助10萬元給普門中學教育儲金專戶，作為關懷校內弱勢家庭學生之用，以實際行動支持教育與善循環。

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