水利建設兼具休憩功能 台南乾式滯洪池打造特色遊戲場

位於新市區社內里的乾式滯洪池景觀再造工程，熱鬧動土。（記者吳俊鋒攝）

台南新市區社內里高鐵橋下的乾式滯洪池，颱風季時是重要的防災設施，中央與地方合作投入5768萬元進行景觀再造，環境重新整理，優化人行步道，並增設特色遊戲場，讓水利建設也兼具休憩功能，今天熱鬧動土。

市長黃偉哲出席動土典禮，帶領地方各界上香、祭拜，祈求工程平安順利，副議長林志展等人也到場與鄉親一起見證。

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黃偉哲說，現場將成為兼具生態、休憩，以及遊戲等功能的重要綠地，提供居民更便優質的生活空間；未來也將持續盤點各區公共設施需求，積極爭取中央補助資源，推動宜居城市建設，打造安全、友善且具韌性的生活環境。

工務局代理局長王建雄簡報，乾式滯洪池景觀再造計畫包含植栽綠美化、排水系統改善，以及溜滑梯遊戲場等遊憩設施，還有步道、照明，提供全齡層居民休閒活動空間，預計今年12月底前完工。

黃偉哲也感謝內政部國土管理署的支持，合力推動地方人本交通與安全環境建設，該工程除兼顧滯洪、防災功能，也重視民眾共享空間，以及社區生活品質的提升，透過景觀遊戲、步道系統的設置，打造友善且舒適的休憩空間。

新市區乾式滯洪池位於社內里的高鐵橋下。（記者吳俊鋒攝）

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