為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    水利建設兼具休憩功能 台南乾式滯洪池打造特色遊戲場

    2026/05/27 09:54 記者吳俊鋒／台南報導
    位於新市區社內里的乾式滯洪池景觀再造工程，熱鬧動土。（記者吳俊鋒攝）

    位於新市區社內里的乾式滯洪池景觀再造工程，熱鬧動土。（記者吳俊鋒攝）

    台南新市區社內里高鐵橋下的乾式滯洪池，颱風季時是重要的防災設施，中央與地方合作投入5768萬元進行景觀再造，環境重新整理，優化人行步道，並增設特色遊戲場，讓水利建設也兼具休憩功能，今天熱鬧動土。

    市長黃偉哲出席動土典禮，帶領地方各界上香、祭拜，祈求工程平安順利，副議長林志展等人也到場與鄉親一起見證。

    黃偉哲說，現場將成為兼具生態、休憩，以及遊戲等功能的重要綠地，提供居民更便優質的生活空間；未來也將持續盤點各區公共設施需求，積極爭取中央補助資源，推動宜居城市建設，打造安全、友善且具韌性的生活環境。

    工務局代理局長王建雄簡報，乾式滯洪池景觀再造計畫包含植栽綠美化、排水系統改善，以及溜滑梯遊戲場等遊憩設施，還有步道、照明，提供全齡層居民休閒活動空間，預計今年12月底前完工。

    黃偉哲也感謝內政部國土管理署的支持，合力推動地方人本交通與安全環境建設，該工程除兼顧滯洪、防災功能，也重視民眾共享空間，以及社區生活品質的提升，透過景觀遊戲、步道系統的設置，打造友善且舒適的休憩空間。

    新市區乾式滯洪池位於社內里的高鐵橋下。（記者吳俊鋒攝）

    新市區乾式滯洪池位於社內里的高鐵橋下。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播