預告鹿港熊貓祭？ 桂花巷藝術村「塑膠竹林」挨批沒質感

哇！鹿港桂花巷藝術村長出了一片竹林，竟然是塑膠的。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮桂花巷藝術村「長出」了一片螢光綠竹林，民眾驚狂表示「只差沒放熊貓」了，由於鹿港溪已有「熊貓」文字的燈柱，認為這是預告「鹿港熊貓祭」來了！縣府城觀處表示，這是小鎮光影藝術節的佈燈，仍在陸續準備中，敬請期待！

有民眾表示，藝術村原本的建物是白色牆面，就算要用竹子作為元素，來搭配熊貓，好歹也用天然竹子，天然竹子好看又不貴，為何要用「青恂恂」的螢光綠塑膠竹，看起來質感也沒有天然竹子來得優雅與氣質，白天看超級違和。

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有民眾指出，就算賣房子的建案樣品屋要用竹林來做外觀裝飾，都會用天然竹子，看起來都比藝術村這片假竹林來得高雅，尤其這樣的佈燈設計還是出現在「藝術村」，有夠讓人難以接受。就算是配合端午的小鎮光影藝術節，那應該用塑膠月桃葉還比較應景。

由於鹿港溪已經出現燈柱，上頭文字有「我不是一隻熊貓」、「真正的武士絕不會退卻」、「相信的力量是無窮的」、「一切皆有可能」，不少人都猜，今年燈光主題就算不是「熊貓」了，也跟熊貓有關。

城觀處強調，鹿港的小鎮光影藝術節正在布燈當中，中山路、鹿港溪、藝術村都有，等布燈完成試燈後，才會正式揭開今年的主題，燈光設計有整體規劃，請等到布燈完成，夜晚燈飾全亮起來，再來體驗整體的光影藝術。

熊貓要來了嗎？鹿港桂花巷藝術村長出了一片塑膠竹林，民眾都在猜這是「鹿港熊貓祭」嗎？（記者劉曉欣攝）

鹿港桂花巷藝術村的塑膠竹林，有民眾認為白天看起來與建物非常不搭。（記者劉曉欣攝）

鹿港小鎮光影藝術節開始佈燈，桂花巷藝術村也是重點區域。（記者劉曉欣攝）

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