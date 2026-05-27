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    首頁 > 生活

    桃園花農吳承燁十年磨一劍 獲「全國農業達人」冠軍

    2026/05/27 10:07 記者謝武雄／桃園報導
    吳承燁積極培養新的花卉品種，圖為其自行育種的長壽花。（記者謝武雄攝）

    吳承燁積極培養新的花卉品種，圖為其自行育種的長壽花。（記者謝武雄攝）

    年僅32歲的八德花農吳承燁，從學生時期就跟父親學習園藝基礎，至今已累積20年資歷；他於2016年起投入全職花農，致力智慧農業與花卉品種創新，繼2024年獲百大青農殊榮後，日前參與中華民國農會主辦「台灣農業達人選拔大賽」，在全台17縣市優秀青農角逐中，勇奪「全國農業達人冠軍」最高榮譽。

    吳承燁表示，在從農過程大量運用智慧農業設備來穩定產量與降低勞動強度，像是自創「新型花卉半自動滴灌系統」取代人工澆水；利用自動填裝機進行盆栽裝土作業，只需一人作業，且效率可提升25%；同時也透過智慧農業開發系統APP遠端操作、即時管理，紮實的園藝技術加上智慧管控，才有現獲得消費者青睞。

    吳承燁強調，自產種苗成本較進口苗降低50％以上，因此透過自行研發抗病、抗逆境（如耐熱）的品種，擺脫對國外種苗商的依賴，目前已成功取得聖誕紅、長壽花、繡球花、麒麟花4項觀花植物品種權。

    農業局長陳冠義表示，吳承燁是接手家族花卉事業，除精進栽培技術，也開始選育聖誕紅、長壽花及繡球花品種，並申請品種權，期間農業局亦核定補助智慧環控及感控等系統；近日由桃園市農會、八德區農會推薦參加台灣農業達人選拔大賽，吳承燁發揮所長獲得全國冠軍。

    陳冠義表示，吳承燁善用智慧農業管理，節水85%、省藥70%，另也提升良率及作業效率20%以上；在民國107年至114年期間，也連續8年獲得全國聖誕紅評鑑冠軍，今年再獲全國農業達人冠軍，為桃園農業創新里程碑。

    吳承燁自創「新型花卉半自動滴灌系統」，取代人工澆水。（記者謝武雄攝）

    吳承燁自創「新型花卉半自動滴灌系統」，取代人工澆水。（記者謝武雄攝）

    吳承燁已經連續8年獲得全國聖誕紅評鑑冠軍。（記者謝武雄攝）

    吳承燁已經連續8年獲得全國聖誕紅評鑑冠軍。（記者謝武雄攝）

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