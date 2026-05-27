最高30萬 高雄5層以上公寓大廈外牆修繕補助即起申請

高雄一棟大樓日前降下「磁磚雨」，砸傷騎士。（建管處提供）

高雄一棟大樓日前降下「磁磚雨」，砸傷騎士；工務局今（27）日表示，鼓勵5層以上公寓大廈改善外牆安全與市容景觀，每件補助上限最高30萬元，受理期限至12月2日，且113年及114年間已完成外牆修繕的社區，均可溯及申請補助，呼籲大樓踴躍申請。

高雄市屋齡30年以上房屋超過64萬棟，老屋數量六都排名第三，50年以上的老宅比例更達15％。年久失修下，建築物外牆或地磚常因熱脹冷縮導致大面積剝落，發生如雨下的「磁磚雨」危險現象。

請繼續往下閱讀...

高雄市工務局今天表示，今年度持續辦理「公寓大廈外牆飾材修繕補助」，鼓勵老舊大樓改善外牆安全與市容景觀，每件每平方公尺最高補助4500元，補助上限最高30萬元，受理至12月2日止。

工務局指出，考量公寓大廈外牆改善，須經區分所有權人會議決議後才可推動，社區在文件準備及申請時程上需投入相當時間。為協助更多大樓順利申請，今年度補助對象特別放寬，凡於113年及114年間已完成外牆修繕的社區，均可溯及申請補助。

補助對象為高雄市103年12月31日前取得使用執照，且為5層以上並已完成報備的公寓大廈管理組織（非公有建築物），只要於今年12月2日前完成外牆劣化飾面剔除，並採水泥砂漿（含塗料）粉刷及防水塗料處理，或進行磁磚修復等工程，可就實際修繕範圍申請補助。詳洽建管處，北高雄轄區分機336-8333轉2418至2422、南高雄轄區分機轉2423至2427。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法