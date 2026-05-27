竹市教師甄試錄取標準遭疑因人設事增減額 市府：以倍率原則＋彈性調整為主

新竹市教師甄試錄取標準遭疑因人設事增減額，有網友在社群發文質疑，市府回應是以倍率原則＋彈性調整為主。（照片擷取自網路貼文）

新竹市有參與教師甄試的教師在網路社群發文稱「新竹市的教師甄試真的很奇葩，現在想考老師的人已經愈來愈少。錄取標準另訂之就是隨便他們講，要減額多少也是隨便他們說，考完隨意再來訂個標準。只能說新竹市不意外，看看市長是誰就知道了。」質疑教甄錄取標準是因人設事增減額，且在考試後才公布增減額度，有失公平。

市府教育處表示，為兼顧甄選公平性、專業鑑別度及竹市學校實際用人需求，竹市歷年教甄皆採行「倍率原則＋彈性調整」制度，甄選委員會得綜合考量各類科報名人數、缺額數、成績表現及後續用人情形進行專業裁量空間，彈性調整初試通過人數，以維持甄選品質與行政效能。甄選過程可受公評。

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對於竹市教甄過程考試後出現增減額錄取人數情形，網友也留言不意外，因為「法律都能為市長修改脫罪，還有什麼辦不到的」、「考完才來另訂之，還以為考試規則本來就該在報名前白紙黑字寫清楚」、「因人設事」、「其他縣市都沒有事後另訂之」、「去年新竹市教甄才剛考完複試，馬上蹦出來二招，這是什麼操作？」

網友認為現在教師不好當，若因缺額太多而增減錄取名額，應考試前就告知參與教甄的應試者，但竹市事後才公告，讓人質疑教甄公平性，且有為特定人選調整制度之嫌，都是不應發生的情形。

新竹市教師甄試錄取標準遭疑因人設事增減額，有網友在社群發文質疑，市府回應是以倍率原則＋彈性調整為主。（照片擷取自網路貼文）

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