今明炎熱留意極端高溫 週五鋒面通過有望降雨降溫

今請特別留意高溫現象，除中南部內陸有36度以上高溫機會外，北部至東南部也需留意局部極端高溫及焚風現象。（資料照）

今（27日）西南風持續偏強且環境水氣少，各地持續高溫炎熱，北部至東南部也需留意局部極端高溫及焚風現象；明（28日）天氣型態仍與今日類似，要等到週五（29日）鋒面通過，各地才有機會降雨降溫。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，今請特別留意高溫現象，除中南部內陸有36度以上高溫機會外，北部至東南部也需留意局部極端高溫及焚風現象。外出活動務必做好防曬並多補充水分，避免熱傷害。

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明天整體天氣型態仍與今日類似，各地普遍為晴時多雲且氣溫炎熱。不過隨著北方鋒面逐漸南下接近北部海面，北部至東北部雲量將略為增多，午後山區熱對流發展機率提升，有短暫陣雨或雷雨機會；入夜後北部降雨也將逐漸增多，轉為陰有較廣泛短暫陣雨的天氣。

週五受鋒面通過影響，各地轉為陰或多雲天氣。雖然鋒面結構偏弱，直接降雨影響仍以北部至東北部較為明顯，不過整體大氣環境仍不穩定，中南部午後配合熱力作用，也較有利對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨。整體而言，週五這一天的天氣變數較大，氣溫依舊悶熱，但容易出現局部雷雨及較大雨勢，戶外活動請多加留意天氣變化。

週末隨鋒面遠離、環境轉為東北風影響，各地大致回到多雲到晴、有陽光露臉的天氣；不過由於環境水氣仍多，加上中南部轉為背風弱風區，午後熱對流將較容易發展，仍須留意短暫陣雨或雷雨機會。

林孝儒表示，「薔蜜」颱風最快於今明日生成，預測至下週前期將主要朝琉球群島海面前進後北轉機率最高，預估發展區域及路徑與台灣尚有一段距離，對台灣天氣的直接影響相對有限，後續仍可持續觀察。

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