通車32年牆面斑駁老舊！花蓮中山地下道29日起封閉3天

花蓮市中山地下道29日起將進行整修封閉三天。（記者王錦義攝）

花蓮市區連貫台鐵花蓮站東西兩側的重要交通樞紐「中山地下道」，因啟用至今已32年，牆面斑駁老舊，花蓮市公所宣布將於本月29日起一連三天，辦理牆面改善工程。由於採取24小時連續施工，屆時地下道將實施雙向全面封閉，預計至六月一日清晨才分階段恢復通行，市公所呼籲東西向車流提早改道。

花蓮市公所指出，位於花15線鄉道中山路上的中山地下道，自1994年通車至今已邁入第32年，上方為鐵路東部幹線。該地下道不僅是往返花蓮市區的重要幹道，連貫台鐵花蓮站東西兩側，過去在0206、0403等花蓮大地震中，也曾多次遭受衝擊而受損。

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花蓮市長魏嘉彥表示，地下道因長期使用，結構牆面老舊斑駁，已影響市容觀瞻與通行環境，此次改善工程將全面提升通行安全。由於該處為市區核心交通節點，為縮短工期、降低交通衝擊，因而採取24小時不斷電施工，請市民體諒並配合。

市公所提醒，在29日至6月1日施工封閉期間，東西向車流將全面引導改行永吉橋（建國路）、中央路三段、十六股陸橋、國聯一路及自強路等替代路線。施工現場將依規定設置交通錐、警示燈及導引標誌，並安排義交與工作人員在重要路口協助疏導交通。

市公所呼籲，施工期間市區替代道路車流量大，請用路人提早規劃出門路線，行經周邊路段時務必減速慢行，遵從現場指揮共同維護行車安全。

花蓮市中山地下道29日起將進行整修封閉三天。（記者王錦義攝）

花蓮市中山地下道29日起將進行整修封閉三天。（記者王錦義攝）

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