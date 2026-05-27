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    首頁 > 生活

    「薔蜜」颱風成形！ 氣象專家曝襲台機率：間接影響不容小覷

    2026/05/27 10:40 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩表示，「薔蜜」對台灣造成直接影響的機率正在下降，但間接影響仍不容小覷。（圖擷自氣象署網站）

    氣象專家林得恩表示，「薔蜜」對台灣造成直接影響的機率正在下降，但間接影響仍不容小覷。（圖擷自氣象署網站）

    中央氣象署指出，熱帶性低氣壓TD06已於今天上午發展為輕度颱風「薔蜜」。國立台灣大學大氣科學博士林得恩表示，「薔蜜」對台灣造成直接影響的機率正在下降當中，但間接影響不容小覷，目前預計風浪影響將大於降雨影響。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，熱帶性低氣壓TD06預計今天就會升級成今年第6號颱風「薔蜜」。預報評估，薔蜜颱風的強度發展，至少會在中度颱風或以上的等級，屬於結構紮實、乾脆爽快的颱風，遠離台灣後，並無引進顯著的西南氣流。

    運動路徑方面，在環境駛流場的導引下，「薔蜜」未來將循拋物線方式向日本南部陸地移動，或者非常接近日本南方外海，時間就落在6月2日至3日前後。

    林得恩指出，至於「薔蜜」與台灣的距離，以及對台灣的影響，關鍵角色仍要視太平洋高壓當時的強弱變化而定。如果，高壓西伸的更加明顯，薔蜜颱風就會距離台灣更近；如果，高壓西伸的比較少，薔蜜颱風就會提早東北轉，續往日本前進。

    林得恩說，根據目前最新評估，薔蜜颱風對台灣可能造成直接影響的機率正在下降當中，但間接影響仍然不容小覷。5月31日至6月2日期間，因颱風接近，海面風力逐漸增強，台灣北部海面、台灣海峽、東部海面、東南部海面及巴士海峽平均風力可達5至6級，最大陣風可達8至9級，海面浪高最大1.5至2.5公尺，海上活動應提高警覺、儘量避免。

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