為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    及時雨解異味窘境 奮起湖肖楠木步道飄清香吸引遊客

    2026/05/27 07:51 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣竹崎奮起湖風景區的肖楠木步道飄清香是遊客的最愛。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣竹崎奮起湖風景區的肖楠木步道飄清香是遊客的最愛。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣奮起湖風景區因冬春少雨，致溝渠流水量大降，農曆年後往往發出異味，尤其是肖楠木步道區域更是難聞，所幸這個月15日起連下幾天大雨，令人不舒服的異味已經消除，肖楠木步道日前也整修完工，漫步其中可以聞到飄散著淡雅清香，嘉義縣文化觀光局歡迎遊客到奮起湖避暑休憩。

    奮起湖假日遊客量數以萬計，是阿里山國家風景區內人氣最旺的據點。但旅遊區內餐飲業及公廁產生的生活雜排水，因缺乏完善污水處理設施，大多直接排入排水溝渠，結果遇旱季缺乏雨水沖刷稀釋時，下游段因流水量遽降沉積發出惡臭異味，阿摩尼亞味道尤其明顯，不僅影響居民生活品質，也損及遊客體驗，肖楠木步道更臭到讓遊客卻步。

    民進黨立委陳冠廷4月14日偕同立委蔡易餘，邀集竹崎鄉長曾亮哲、中和村長洪銀盛及環境部、阿里山國家風景區管理處、內政部、農業部林業及自然保育署、國有財產署與嘉義縣政府環保局等跨部會單位，前往奮起湖現勘，針對當地長期困擾居民與遊客的生活污水異味問題，要求各部會提出具體改善方案與時程承諾。

    文觀局表示，奮起湖假日遊客量可達數千人次，帶來大量污水，冬季少雨易造成溝渠、野溪發臭，但時序已從春天邁向夏天，近日午後持續下雨，經雨水不斷沖刷，整體環境已恢復清新。肖楠木步道林間瀰漫淡雅木香，每踏出一步，內心煩憂就隨之沉澱，讓人感受到山林帶來的寧靜與洗滌。

    嘉義縣竹崎奮起湖風景區的肖楠木種植逾百年。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣竹崎奮起湖風景區的肖楠木種植逾百年。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣竹崎奮起湖風景區的肖楠木種植逾百年已經成林。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣竹崎奮起湖風景區的肖楠木種植逾百年已經成林。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣竹崎奮起湖的紅肉李即將成熟。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣竹崎奮起湖的紅肉李即將成熟。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播