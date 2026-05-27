年輕遊客挖寶+諧音哏效應 草屯農產加工品賣到缺貨

農會超市變成來台觀光客，和年輕人挖寶的地方，草屯農會超市就設有各農會熱銷農產加工品專區。（記者陳鳳麗攝）

年輕遊客挖寶挖到農會的農產加工品，草屯農會以草屯栗子南瓜開發的「栗子南瓜玉米燒」，才上市1個月已銷售萬包，另以「諧音哏」命名的果乾也賣到缺貨，農會表示，該會超市因農產加工品和團購的助攻，年營業額從以前3、4000萬元，去年已破億元。

草屯鎮是全台最早種植栗子南瓜的鄉鎮，已有「栗子南瓜故鄉」的稱號，草屯鎮農會為幫賣相較不好的栗子南瓜找新出路，搭上烤玉米的熱潮，設計開發「栗子南瓜玉米燒」，將玉米粒和栗子南瓜塊真空乾燥，才上市1個月已賣超過一萬包。

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農會人員表示，新鮮的栗子南瓜很堅硬，要切成與玉米粒差不多大小是很大的考驗，經過多方試驗，後來終於找到方法，很對年輕人的口味，市場反應佳。

草屯鎮農會說，保健養生風潮也吹到農產加工品，草屯是南投縣種稻米的大鎮，而農會超市銷售長紅的就是米的加工品「米糠麩」。

這幾年農產加工品以年輕人作為主攻族群，包裝設計走可愛風，品名也在「諧音哏」下功夫，草屯的葡萄加檸檬做的「凍飲」取名「喝的凍」、番茄、梨子、草莓果乾，就取名為「翻山越嶺來找你」、「梨不開你」、「莓有你不行」，也賣到缺貨。

「假日都是外地年輕人來逛！」，草屯農會人員透露，年輕人會在網路平台秀到農會超市挖寶的圖文，以前農會超市的年營業額，大多在3、4000萬元，去年則已破億元。

擅用「諧音哏」命名，草屯鎮農會的果乾賣到缺貨。（草屯鎮農會提供）

以草屯種種的栗子南瓜和玉米粒做的「栗子南瓜玉米燒」，才上市一個月就賣出逾萬包。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮生產的葡萄加檸檬的凍飲，也用「諧音哏」趣味，取名「喝的凍」。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮農會超市假日有很多外地遊客前來挖寶。（草屯鎮農會提供）

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