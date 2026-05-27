為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉新國中三好校園文藝季 學生展現多元軟實力

    2026/05/27 07:27 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣立嘉新國中舉辦三好校園文藝季。（嘉新國中提供）

    嘉義縣立嘉新國中舉辦三好校園文藝季。（嘉新國中提供）

    嘉義縣立嘉新國中長期推動藝文教育，昨晚舉辦「三好校園文藝季－友善校園園遊會暨藝才社團成果發表」，打擊隊、直笛、合唱、民俗舞及多元社團表演吸引社區民眾熱情參與，見證學生站上舞台展現自信、才華及藝術教育成果。

    嘉新國中校長陳彥榕說，雖然沒有設立「藝才班」，但學校深耕藝術教育，每年定期舉辦社團成果發表會，提供孩子展現自我的舞台；普通班學生憑藉對藝術的熱愛與努力，獲得114學年度全國學生音樂比賽國中團體B組優等及114學年度全國學生舞蹈比賽民俗舞全國優等，展現卓越成果。

    昨晚發表會學生展演獲得民眾、來賓及家長的喝采，縣府教育處督學徐婉瑜出席活動時說，學校能在沒有藝才班資源下帶領學生奪全國比賽雙優等，展現卓越的教育品質與團隊向心力，落實適性揚才的教育核心；太保市長鄭淑分說，孩子透過社團活動培養豐沛的才華與自信，令人感動，將持續力挺學校社團發展，提供更多元的學習資源與展現舞台。

    陳彥榕表示，「嘉才聚力，新育未來」是對學生的期盼，學校長期推動三好校園理念，希望學生在「做好事、說好話、存好心」的友善氛圍成長，藝術教育正是培養學生品格與美感的重要途徑，感謝家長會、教育基金會、校友會、志工團及社區夥伴給予支持，將持續推動多元展能活動、精進技藝教育，讓學生有發光發熱的機會。

    社區民眾與來賓、家長見證學生的學習成果。（嘉新國中提供）

    社區民眾與來賓、家長見證學生的學習成果。（嘉新國中提供）

    打擊隊學生展現辛苦練習的成果。（嘉新國中提供）

    打擊隊學生展現辛苦練習的成果。（嘉新國中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播