當金黃花雨與紫色花海浪漫相遇美翻了 台中曝賞花地圖

阿勃勒黃金花朵隨風飄落形成黃金雨。（市府提供）

初夏到來，目前正值「阿勃勒」與「大花紫薇」盛開季節，台中街頭與公園出現金黃花雨與浪漫夢幻的紫色花海相互輝映夏日限定風景，讓民眾直呼美翻了；建設局整理賞花地圖，讓民眾在夏日街頭享受浪漫追花樂趣。

建設局長陳大田指出，每年5月至8月是阿勃勒與大花紫薇最美的時節，阿勃勒一串串金黃色花朵垂掛枝頭，微風吹拂時花瓣紛飛，宛如灑落「黃金雨」；而緊接登場的大花紫薇，則綻放紫紅色花朵，一黃一紫相互映襯，不僅為城市注入濃濃夏日氛圍，也成為民眾拍照打卡的人氣景點。

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建設局表示，為讓市民掌握花期資訊，建設局特別整理多處賞花秘境與熱門拍攝景點，邀請市民把握花期前往欣賞。其中，中興大學綠園道旁長達500公尺的阿勃勒「黃金隧道」最受矚目，密集盛開的花景形成耀眼金色長廊，吸引不少民眾駐足拍照。旱溪東、西路、北屯區南興公園、新都生態公園、南屯區黎新公園、高鐵新市鎮生態公園、東區東峰公園、大智公園及南區大慶公園，也都是欣賞阿勃勒的熱門景點。

至於大花紫薇則可於西區柳川沿岸、北區梅川園道、南屯區環中路四段沿線，以及西屯區協和公園、北屯區廍興公園、南屯區春社公園、黎頭店公園、北屯區廍子公園及東區十全公園等地欣賞，盛開的紫色花海點綴城市街角，展現台中夏季獨有的浪漫風情。

建設局提醒，目前各地花況已陸續進入盛開期，繽紛花景為城市增添濃厚夏日氣息，歡迎民眾把握最佳賞花時機，前往感受台中夏日限定的花海魅力。更多賞樹景點與即時花況資訊，也可至台中市政府建設局官方網站或建設大台中Facebook粉絲專頁查詢。

大花紫薇讓台中夏日街頭呈現浪漫氛圍。（市府提供）

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