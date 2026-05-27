中午頂烈日照趕工！高雄新九如橋拚6月底通車 人行道一併到位

中午最熱時段，新九如橋上仍有大批工程車輛與人員趕工中。（記者王榮祥攝）

高雄昨中午高溫達攝氏35度，改建中的新九如陸橋上仍有工程團隊全力趕工，工務局強調今年6月底通車目標不變，原預估延到年底的人行道也會一併到位。

九如橋橫跨愛河、串接河東的三民與河西的鼓山，舊橋建於1976年，除跨越愛河、也跨越當時的平面鐵路，後因市區鐵路地下化，加上橋樑老舊劣化情況加劇，市府評估後決定拆除舊橋、改建新橋。

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經立委李昆澤大力協助，高市府分別爭取到國發會、交通部、內政部營建署等機關補助，以總經費4.7億元（中央補助3.6億元、地方自籌1億元）啟動改建工程，拆除經費另由交通部補助9千萬元，2024年8月動工。

新九如橋長約70公尺、寬30公尺，以現代化設計跨越愛河，將中都溼地公園、中都唐榮磚窯廠等南北兩側景點整合串接，最大幅度還原愛河沿線景觀風貌；兩側並規劃寬敞人行道，無縫銜接東西兩側交通網絡，並串聯綠園道、台鐵美術館站、鼓山車站及輕軌C18鼓山站。

新橋整體工程原定今年6月完工，今年初卻傳出可能延宕，引發地方關切；市議員簡煥宗數度在議會質詢，新工處答詢強調新九如橋的橋樑主體結構會按照預期、在今年6月底能先通車，但兩側人行道因變更設計，可能須延到今年底才能完工。

4月間，簡煥宗再度追蹤九如橋工程進度，對於工程現況能否如期在6月底完工感到質疑？新工處則再次掛保證，今年6月底會完工通車。

記者昨中午經過陸橋工區，注意到烈日當中、橋上仍有大批人車作業中，一旁工人透露這些日子大家都很拚，6月底前應該可以完工；新工處隨後指出，到昨天為止、整體工程進度達78%，目標6月底通車，連同人行道要一次到位。

新九如橋力拚6月底前完工通車，連同人行道都要一次到位，圖中可見輕軌經過橋體東側。（記者王榮祥攝）

新九如橋東側人行道大致完成。（記者王榮祥攝）

新九如橋持續趕工中。（記者王榮祥攝）

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