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    桃園新創團隊進軍「InnoVEX 2026」 邀樂天女孩開幕助陣

    2026/05/26 22:45 記者李容萍／桃園報導
    桃園新創團隊進軍「InnoVEX 2026」打造主題館，邀樂天女孩開幕助陣。（桃園市青年局提供）

    桃園新創團隊進軍「InnoVEX 2026」打造主題館，邀樂天女孩開幕助陣。（桃園市青年局提供）

    桃園市政府將於6月2日至6月5日率隊前往台北南港展覽館參與亞洲年度新創盛會「InnoVEX 2026」，攜手國際知名加速器 Plug and Play 在2館4樓S1014展位打造「TAOYUAN STARTUP X PLUG AND PLAY」主題館，更集結轄下各青創基地輔導的16家優質新創團隊共同參展，將聚焦「永續發展、智慧轉型、學研創新」3大領域，從AI應用、智慧科技到綠色永續解方，全面展現桃園創新實力。

    除了創新科技亮點，桃園館在6月2日舉辦開幕活動，邀請人氣最夯的樂天女孩熱力開場，將以青春活力為桃園館揭開序幕，展現桃園城市魅力與創新動能。展會期間同步規畫4場重量級產官學研講座，邀集創投、科技產業及政府代表，分享AI、綠色製造與創新趨勢，讓民眾一次掌握未來科技脈動與產業新商機。

    市府青年事務局長侯佳齡表示，InnoVEX 2026 展出規模創10年來新高，預計23個國家、近500家海內外新創團隊與科技廠商與會，展出包括 AI創新、醫療科技、半導體應用、次世代娛樂、機器人科技、智慧移動與先進通訊等熱門「NEXT AI」科技應用與前瞻技術，全球最新產業趨勢、脈動，在此一覽無遺。

    侯佳齡提到，桃園不只是青年創業基地，更是鏈結國際創新的重要入口，這次與國際加速器Plug and Play攜手參展，不只是展示成果，更希望協助桃園新創直接走進全球市場，拓展跨國合作與商業機會。市府近年持續透過青創基地、創業輔導與國際展會資源，陪伴青年團隊從創業起步到市場拓展，讓更多創新想法有機會被世界看見。

    桃園新創團隊進軍「InnoVEX 2026」打造主題館。（桃園市青年局提供）

    桃園新創團隊進軍「InnoVEX 2026」打造主題館。（桃園市青年局提供）

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