高雄市中小學家長、醫護 機車舊換新補助加碼

高市機車汰舊換新擴大補助對象。（記者陳文嬋攝）

高雄市環保局今年投入8千萬元，擴大機車汰舊換新加碼補助對象，除了延續青年、電池補助外，全國首創醫護人員加碼補助，並首推國高中小學家長加碼補助，全面守護敏感族群；值得一提的是，市府與中央合計最高補助4.55萬元，排名全國第二高，即日起上路實施，今年初已買機車也能申請補助。

環保局針對出廠滿10年以上老舊燃油機車汰舊換新，一般民眾補助7千元、輕型機車補助5千元，市府延續去年18至30歲青年補助，重型機車補助2萬元、輕型機車補助1萬元。

請繼續往下閱讀...

環保局為了守護敏感族群，今年汰舊換新補助力道再升級，首推國小至高中家長補助，包括家中育有必須接送國小、國中、高中學生上、下課的家長。

環保局更全國首創醫護人員補助，針對就職於核准設立醫院、診所人員；兩者均比照青年補助重型機車2萬元、輕型機車1萬元。

此外，電池月租費延續補助，環保局單顆電池補助3600元，採一次性補助3年電池月租費100元乘以36個月；雙顆電池補助7200元，一次性補助3年電池月租費200元乘以36個月。

值得一提的是，高雄市電動機車補助款為全國第二高，高雄市加碼補助最高3.42萬元，包括汰舊換新重型機車補助7千元，加上青年、醫護、家長3擇1補助2萬元，以及月租費補助雙顆電池7200元，結合中央補助1.13萬元，總補助最高可達4.55萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法