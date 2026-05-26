高鐵昨延誤影響18萬人次 一年內退費免手續費

高鐵公司派員漏夜搶修。（高鐵公司提供）

高鐵在昨天（25日）因訊號異常，整天列車發生大延誤。根據高鐵公司統計，昨天總運量約18萬人次，購買受此事件影響而取消車次的旅客，若車票未經使用，得辦理全額退費。

台灣高鐵公司表示，從昨天起一年內都可辦理退費並免收手續費。第一，列車抵達旅客訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上、未滿60分鐘者，將退還實收票價50%；延遲60分鐘以上者，將退還實收票價。

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第二，凡購買受此事件影響而取消車次的旅客，若車票未經使用，得辦理全額退費；凡購買受此事件影響而中斷旅程的旅客，得退還未乘區間票價。第三，持對號座車票改乘自由座的旅客，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

高鐵昨天的大延誤事件，是近年來最嚴重的一次。距離上次發生大規模營運異常事件，要追溯到2013年的號誌異常。台灣高鐵公司今天（26日）清晨5時公布初步調查原因，昨天的故障樣態初步判斷應為更換「轉轍器控制機箱」（SMC）電源模組首度出現異常狀況所導致。

高鐵公司派員漏夜搶修。（高鐵公司提供）

對於昨天整天列車延誤，高鐵公司表達歉意。（高鐵公司提供）

高鐵公司宣布，今天正常營運，各車次按時刻表發車。（記者吳亮儀攝）

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