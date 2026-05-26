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    首頁 > 生活

    王浩宇爆料台中某網紅機師酒測沒過 星宇航空認了

    2026/05/26 21:16 記者歐素美／台中報導
    桃園市前議員王浩宇。（資料照）

    桃園市前議員王浩宇。（資料照）

    前桃園市議員王浩宇在Threads上貼文指稱，台中某航空公司網紅機師在飛行前酒測未過，航空公司雖當天停止該機師飛行任務，但王浩宇認為，機師如果執飛前曾喝酒，造成酒駕風險應趕快開除。星宇航空對此回應表示，公司依作業規範立即停止其當班勤務，並安排其他機師執行該航班任務。

    台中航空站則表示，基於飛行安全，針對機師執行飛航任務時是否飲酒？除了航空公司自主酒測外，台中航空站每天早上也都會針對國籍航空公司的機師進行抽測，每家一名，目前主要是星宇、華航及立榮3家航空公司，但最近都未抽到機師有出現酒精反應的情形。

    前桃園市議員王浩宇在Threads上貼文指稱，台中某航空公司的網紅機長（不是詹姆士），上週六報到時被驗出有酒精反應，連續吹了好幾次都有，之後公司帶他去抽血，第一次也是不合格，休息後才符合標準，航空公司當天沒有讓他飛。

    王浩宇表示，機師如果執飛前曾喝酒，造成酒駕風險應趕快開除，並稱這家公司跟媒體關系很好，這件事99%不會上新聞，但他還是希望趕快處理、開除，不然對乘客不公平。

    星宇航空對此回應表示，5月23日一名機師於執勤前酒測出現異常反應，公司依作業規範立即停止其當班勤務，並安排其他機師執行該航班任務。

    星宇航空強調，該公司一向遵循嚴謹的飛安規範並嚴格落實各項檢核機制，對於危害飛安之情況抱持零容忍的態度，以維護飛航安全為首要任務。

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