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    首頁 > 生活

    教師輕生凸顯校園高壓環境 全教會籲建立完整保護機制

    2026/05/26 20:21 記者楊綿傑／台北報導
    對於高雄發生教師輕生憾事，全教會主張應建立教職員免於騷擾威脅與攻擊的校園安全防護機制、教師心理危機覺察與支持制度，同時教養責任應由家庭、學校與政府共同分擔。（資料照）

    對於高雄發生教師輕生憾事，全教會主張應建立教職員免於騷擾威脅與攻擊的校園安全防護機制、教師心理危機覺察與支持制度，同時教養責任應由家庭、學校與政府共同分擔。（資料照）

    近日高雄發生教師輕生憾事，全教會指出，該名教師長期投入教學與科展指導，教學認真，可能在承接高壓班級過程中，面對學生言語嗆聲、威脅投訴等壓力，又同時有其他變故，最終走向崩潰。全教會主張應建立教職員免於騷擾威脅與攻擊的校園安全防護機制、教師心理危機覺察與支持制度，同時教養責任應由家庭、學校與政府共同分擔。

    全教會認為，教育現場長期累積的高壓班級經營、學生行為挑戰、親師溝通困境、外部投訴壓力與教師心理支持不足，已是全國學校共同面對的制度課題。當校園壓力與個人困境交疊，制度不能只要求教師獨自堅強，而應及早覺察、介入與分擔。

    全教會提到，部分教師長期面對來自學生的言語攻擊、惡意挑釁、上課干擾，甚至來自家長或外部民眾的騷擾、威脅、網路攻擊與未審先判。這些壓力若被視為教師理應忍受的日常，將侵蝕教育品質與校園安全。教育部應建立「教職員校園安全防護指引」，協助學校處理學生、家長或外部人士對教職員的不當對待，並提供法律諮詢、行政支援、心理支持與必要安全防護。

    全教會認為，教師應全力以赴，但教師無法替代家庭，也無法單獨承擔所有教養責任。學生在校的行為表現、情緒控制、尊重他人與面對規範的態度，都與家庭教養、社會支持及公共制度密切相關。當學生出現長期嚴重違序、言語攻擊、威脅教師或干擾教學時，學校需要家長共同面對，也需要政府提供資源與制度支撐。

    全教會也點出，教育部應有制度將高壓班級、學生威脅、親師衝突、密集陳情、家庭重大變故、身心耗損、頻繁請假或同儕觀察到的異常狀態，納入校園職場風險管理。制度應提供實質減壓，包括暫時調整導師或班級責任、安排協同人力、減少行政負擔、提供身心調適假與代理人力、專業諮商、同儕支持，及由教育局處入校協助處理高壓班級與親師壓力。

    全教會主張，中央應檢討家長在學生輔導管教中的責任，建立家長課責與親職支持制度，呼籲儘速啟動跨部會檢討，邀集教師、校長、家長、兒少權益、特教、輔導、社政、衛政與法律專業，共同研議相關制度。讓教師在高壓中被看見，讓家庭與政府共同分擔責任，讓學校有能力保護教職員，才可能維持真正安全而有品質的教育環境。

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