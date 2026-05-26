為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    霞海城隍廟供桌出現滿滿「BTS」 網解惑：向月老求票

    2026/05/26 21:27 即時新聞／綜合報導
    「BTS」防彈少年團11月將在高雄開唱。（翻攝自IG）

    「BTS」防彈少年團11月將在高雄開唱。（翻攝自IG）

    霞海城隍廟中的月老遠近馳名，相當多人專程去求姻緣。不過有網友參拜時，發現月老的供桌上擺滿了南韓天團「BTS」防彈少年團的周邊，相當不解。貼文曝光後，網友紛紛解答，有許多粉絲會「向月老祈求演唱會門票」。

    一名網友在Threads發文表示，她到霞海城隍廟參拜時，看到供桌擺滿了「BTS」防彈少年團的小卡、專輯、手燈等物，還附上演唱會門票的座位圖，並附上月老喜歡的甜食及金紙，突兀的場景讓她笑喊，「現場求票的人山人海」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「這是要變阿米進香團了嗎」、「該不會連拜月老也要搶了吧」、「今天去龍山寺也是多到滿出來」、「我真的好愛台灣人的精神，希望大家都可以買到心儀的票」、「供品記得要備歐巴們吃的韓國泡麵！」、「難怪今天現場那麼多人，懂了懂了」。

    事實上，「BTS」防彈少年團11月19、21、22日將在高雄世運主場館開唱，創下「史上首組K-POP男團於高雄世運主場館，舉辦三場演唱會」歷史紀錄。而拜月老祈求演唱會門票，是近年台灣追星族延伸出的傳統，因月老是掌管姻緣之神，被粉絲轉化成「搶票運氣的姻緣神」。

    在 Threads 查看

    許多粉絲會「向月老祈求演唱會門票」。（擷取自chienl__/threads）

    許多粉絲會「向月老祈求演唱會門票」。（擷取自chienl__/threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播