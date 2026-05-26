霞海城隍廟供桌出現滿滿「BTS」 網解惑：向月老求票

「BTS」防彈少年團11月將在高雄開唱。（翻攝自IG）

霞海城隍廟中的月老遠近馳名，相當多人專程去求姻緣。不過有網友參拜時，發現月老的供桌上擺滿了南韓天團「BTS」防彈少年團的周邊，相當不解。貼文曝光後，網友紛紛解答，有許多粉絲會「向月老祈求演唱會門票」。

一名網友在Threads發文表示，她到霞海城隍廟參拜時，看到供桌擺滿了「BTS」防彈少年團的小卡、專輯、手燈等物，還附上演唱會門票的座位圖，並附上月老喜歡的甜食及金紙，突兀的場景讓她笑喊，「現場求票的人山人海」。

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「這是要變阿米進香團了嗎」、「該不會連拜月老也要搶了吧」、「今天去龍山寺也是多到滿出來」、「我真的好愛台灣人的精神，希望大家都可以買到心儀的票」、「供品記得要備歐巴們吃的韓國泡麵！」、「難怪今天現場那麼多人，懂了懂了」。

事實上，「BTS」防彈少年團11月19、21、22日將在高雄世運主場館開唱，創下「史上首組K-POP男團於高雄世運主場館，舉辦三場演唱會」歷史紀錄。而拜月老祈求演唱會門票，是近年台灣追星族延伸出的傳統，因月老是掌管姻緣之神，被粉絲轉化成「搶票運氣的姻緣神」。

許多粉絲會「向月老祈求演唱會門票」。（擷取自chienl__/threads）

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