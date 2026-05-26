光澤診所涉偷拍再致歉 提撥8千萬設會員保障基金

光澤診所對涉入偷拍事件再致歉，並提撥8千萬設會員保障基金。（資料照，記者黃子暘攝）

醫美診所偷拍案持續偵辦中，光澤診所今天再度致歉，表示已全面撤除爭議性錄影設備，並提撥8000萬元作為會員保障信託基金，也將提供專人協助退款，全力配合調查。

愛爾麗診所爆出疑針孔偷拍案後，新北檢警調查發現光澤醫美診所也涉偷拍，集團營運協理陳姓男子及資訊主管唐姓男子疑指示員工拆除監視器，遭羈押禁見。光澤負責人王朝輝則在案發前出境中國。新北市衛生局日前確認光澤診所板橋館前、中山2店裝設偽裝監視設備侵犯病患隱私，各處新台幣50萬元罰鍰，並勒令停業6個月。

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光澤診所今天再度發布道歉聲明表示，目前案件已進入司法程序，將全面配合調查，相關資料與影像均已完整提供，不隱匿、不滅證，無論最終司法調查結果為何，絕不逃避責任。

光澤診所指出，目前已全面停止使用並撤除具爭議性的錄影設備，也尊重主管機關對部分診所做出的停業處分。同時為保障會員權益，已提撥新台幣8000萬元成立會員保障信託基金，由律師及會計師共同監督管理，並定期對外說明執行進度。

針對顧客權益，光澤診所強調，無論課程是否涉及爭議，皆可透過線上專人協助辦理退款與諮詢。

新北市衛生局今天表示，光澤診所疑涉偷拍案，除已勒令歇業的2家分店，位於新北的其餘分店，相關證據仍由檢警勘驗中。一旦警方查出有涉及偷拍的證據，衛生局立即比照以往給予嚴重處罰。

至於愛爾麗集團的板橋醫美診所，衛生局說，由於扣押的監視器主機遭格式化，仍由檢警委託專業單位還原中，故尚未處罰勒令歇業。

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