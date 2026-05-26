週三持續烤番薯！「這3地」飆破37度 紫外線爆表注意防曬

週三高溫炎熱，大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度或以上高溫發生的機率。（記者陳志曲攝）

週三（27日）各地為晴到多雲，高溫炎熱，大台北等地高溫破37度，同時紫外線偏強，外出應做好防曬措施並多補充水分。

中央氣象署預報，週三持續受太平洋高壓影響，台灣各地均為晴到多雲，天氣相當穩定，午後各地山區有零星短暫雷陣雨。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面週三持續高溫炎熱，預測白天高溫普遍在32至36度，其中大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度或以上高溫發生的機率，台東則有焚風發生的可能，應注意農作物保護措施；紫外線偏強，易達過量或危險等級，外出應做好防曬措施並多補充水分，並請減少在戶外活動時間。

離島天氣：週三澎湖多雲時晴，26至31度；金門晴時多雲，26至30度；馬祖多雲時陰，26至29度。

另外，週三馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

紫外線指數方面，各地指數都偏高，台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、金門縣、連江縣高達「過量級」，其他縣市「危險級」。

至於未來幾天的天氣，天氣風險公司指出，週四（28日）太平洋高壓強度較為減弱，並且緩慢東退，北方的鋒面系統緩慢靠近，中北部、東北部、東部山區午後的熱對流發展機會提高，開始有局部午後降雨機會，各地依然炎熱，但是因為西南風強度減緩，預期最高溫部分可望稍微下降，各地高溫仍有33-35度，部分地區有36度或以上高溫，出現極端高溫的機會較為降低。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：週三環境風場為西南風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣溫方面，週三白天高溫普遍在29至37度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週三各地指數都偏高，台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、金門縣、連江縣高達「過量級」，其他縣市「危險級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法