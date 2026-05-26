無人機物流邁向常態化 民航局推24條物流廊道

民航局今天召開「無人機物流作業輔導會議」。（圖由民航局提供）

發展無人機物流已是國際趨勢，國內經過多年試辦，已累積24條物流廊道，交通部民用航空局今天邀集中央與地方政府代表召開會議，局長何淑萍表示，希望各界能有更多的回饋，讓法規完善的過程裡，納入更多的參與。

民航局今天召開「無人機物流作業輔導會議」，並指出，台灣已經廣泛將無人機運用於空拍、監測、農噴、災害搜救等多元領域，而無人機物流運用，也成為政府機關及業界持續關注議題。

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會議除了讓大家瞭解如何在風險管控基礎下推動無人機物流實務作業，也希望各級政府瞭解無人機物流作業相關規定後，可選擇適當地點試辦物流作業，累積更多實務經驗並擴大應用。

民航局表示，目前無人機物流還在起步階段，過去幾年，經民航局核准的物流案例共有10案，累計運用了24條無人機飛行廊道，地點遍及桃園與新竹山區、嘉義市區、屏東、花蓮、離島小琉球等，運送物品包含郵政、民生或醫療用品；後續衛福部與業者合作執行的無人機偏鄉醫療運送計畫，在兩者協同合作下，預計將從花蓮擴大至新竹部分醫院推動辦理。

何淑萍在會中表示，這些廊道慢慢成形後，未來可供更多人運用，而有了固定廊道，航管負擔會減輕，大家申請也就更為便利。未來將讓法規更為完善，業界在有明確指引下，透過建立安全管理機制、互相協調溝通，在風險可控的基礎上，讓無人機產業更穩健的發展。

何淑萍強調，在各級政府對無人機物流運用及實務運作方式有所了解後，民航局預期在配合經濟部無人載具統籌型計畫下，未來將有更多元的無人機物流運用，投入第一線工作。而法規中許多細節都需要各方回饋更多的意見，讓產業發展與法規完善，都能納入更多參與。

民航局表示，今天的會議主要聚焦物流作業導引與手冊撰寫、物流無人機檢驗、廊道空域評估三個主要面向。透過無人機作業手冊，可確保業者具備民航法規認知，並檢視業者在物流作業過程之風險控管能力；「物流無人機檢驗」則是事前降低作業風險的重要環節。

民航局表示，未來想要達到常態性商業運轉，不論重量大小，均需完成機體型式檢驗，其中若是使用25公斤以上的無人機，更需通過動力、通訊、飛控、性能等7大系統審查，並須完成50小時試飛後始得投入物流作業，確保地面安全風險降到最低。

此外，空中風險也是民航局審查重點，民航局已明確定義「載貨廊道」標準寬度為100公尺。針對廊道路徑，民航局建議政府單位，在評估推動物流廊道時，儘量避開機場區域、地方政府紅區，並基於實際業務需求規劃廊道路線，將可大幅減少航管作業協調等相關成本，提升可行性、作業便利性。

民航局今天召開「無人機物流作業輔導會議」。（圖由民航局提供）

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