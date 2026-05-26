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    首頁 > 生活

    微型電動二輪車肇事多 台東縣議員黃治維：加強交安宣導防制馬路三寶

    2026/05/26 19:09 記者劉人瑋／台東報導
    校園附近多停滿微型電動二輪車，議員質詢也要求縣府宣導規定。（議員黃治維提供）

    校園附近多停滿微型電動二輪車，議員質詢也要求縣府宣導規定。（議員黃治維提供）

    高齡者更換駕照將下修門檻為70歲，不少長者乾脆購買不需駕照的微型電動二輪車（電動自行車），根據台東縣警察局交通隊調查，微型電動二輪車的車禍案件有逐年增加趨勢，台東縣議員黃治維今天質詢說，希望縣府多補助、協助長者換考駕照，降低肇事率。

    交通部115年道路交通安全考評會議在日前結束，根據資料，台東縣的「微型電動二輪車」肇事率明顯上升，警方表示會加強宣導、取締；另有機車行業者表示，由於高齡換照從5月底下修到70歲，許多長者為了免麻煩而改騎電動自行車，「台東人口少，機車行每週可賣出2輛，顧客大多是老人」。

    依規定，電動自行車仍需掛牌、保險，年滿14歲、無照也可騎乘，黃治維昨天質詢表示，在近期的廟會活動、校園外都能見到許多少年騎乘不需考照的微型電動二輪車，也有一些汽機車駕駛人常有馬路三寶的交通違規，他要求縣府針對不需考照的微型電動二輪車，更應加強交通安全宣導。

    交通及養護工程處長劉俊毅指出，目前僅針對社區、部落宣導要考機車駕照，未來將擴大到微型電動二輪車的交安宣導，並想法設法吸引年輕人聽講。

    校園附近多停滿微型電動二輪車，議員質詢也要求縣府宣導規定。（議員黃治維提供）

    校園附近多停滿微型電動二輪車，議員質詢也要求縣府宣導規定。（議員黃治維提供）

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