台積電分紅風波！魏哲家發信辦溝通會 員工酸報名比演唱會難搶

「護國神山」台積電的員工薪資及各項分紅獎金，一直是全民關注焦點。（路透）

近日有大量台積電員工在「TSMC大小事」等社團討論指「台積電要砍員工分紅」，甚至傳出將大砍15%以上。台積電隨後澄清，「很有信心台積公司員工分紅比例全年成長將超過去年分紅成長」，但仍遭不少員工質疑是在玩「文字遊戲」，實際上仍是被砍。對此，魏哲家今日寄信給台積電員工，表示將在明天早上10點親上火線舉辦溝通會。不過，傳員工信才發出沒多久，活動就立刻額滿。還有員工酸「比演唱會還難搶」。

魏哲家今日下午5時左右發出員工信，在TSMC大小事等臉書社團再次引發討論。信中表示，了解員工們關心分紅，將於明（27）日提前開放分紅查詢系統，讓同仁可在上班時查詢結果；另外，他也取消原定出差計畫，將在明天早上10點舉辦溝通會，預計開放全台41個演講廳與會議室等大型會場，和員工面對面說明、溝通並回答問題。但因場地空間有限，僅限同仁線上報名，將依照報名順序先後錄取。

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不少員工收到信後直呼「來自董事長的邀請，你報名了嗎？」但不少員工回報，一看到信就去報名，但顯示已經額滿，直呼：「開放10分鐘全部爆滿」、「辦溝通會，學演唱會要員工手速搶票，沒搶到不能參加」；還有不少網友質疑：「為什麼不直播」、「為什麼溝通會不開放網路上聽？根本來不及報名」。也有員工無奈表示：「明天有報名到溝通會的可以麻煩做個筆記讓大家知道說明了什麼嗎？」

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