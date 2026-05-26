高雄全中運奪172面獎牌創紀錄 陳其邁宣布加碼獎金

高雄全中運奪172面獎牌創紀錄，市長陳其邁宣布加碼獎金。（記者黃良傑攝）

「115年全國中等學校運動會高雄市獲獎選手及教練表揚大會」今（26）日於鳳山行政中心舉辦，市長陳其邁親自出席大會，表揚並勉勵教練努力及選手力拚獎牌，陳其邁承諾將為選手爭取下一屆全中運金牌獎金由6萬元加碼至8萬元、教練獎勵金由3萬元加碼至4萬元。

陳其邁於會中頒發獎勵金嘉勉代表隊的辛勞，他表示，今年全中運高雄市代表隊共斬獲37金、52銀、83銅，總計172面獎牌，創下歷年來最佳成績，他相信每一場競賽都是在挑戰自己的極限，突破極限的關鍵，往往就在那一口氣、那股毅力與決心，相信拚戰精神更會感染全體隊友。

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高雄市代表隊亮眼表現，包括新莊高中拿下高男組網球雙打、團體雙冠軍，更於團體賽完成二連霸，並榮獲高男組網球總錦標第一名。

此外，高市代表隊也榮獲田徑總錦標第二名，其中高女組 4×100 公尺及 4×400 公尺接力更是雙雙奪冠，他高度肯定選手們展現出的強勁實力。

陳其邁指出，今年全中運金牌獎金已提高至6萬元，為六都最高，其他獎項也調升至原來的1.2倍，教練獎勵金則加碼至3萬元，今年總獎勵金高達2173萬元。他特別感謝高雄市議會的支持，並代表市府對所有選手的努力表達最深的謝意。

陳其邁為勉勵選手持續力拚佳績，承諾將為選手爭取下一屆全中運金牌獎金加碼至8萬元、教練獎勵金加碼至4萬元，同時責成教育局全力照顧好每一位選手，包含生活起居及學校的課業學習，為高雄市的選手打造最優質的環境，讓大家能在賽場上無後顧之憂地全力奪金搶銀，市府一定會做所有優秀選手最堅強的後盾。

新莊高中拿下高男組網球雙打、團體雙冠軍，團體賽完成二連霸，榮獲高男組網球總錦標第一名。（記者黃良傑攝）

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