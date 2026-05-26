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    首頁 > 生活

    醉漢闖世新大學教室！提筆解「畢氏定理」 師生全看傻

    2026/05/26 18:37 即時新聞／綜合報導
    世新大學。（資料照）

    世新大學。（資料照）

    世新大學近日發生一起荒謬事件。一堂課程進行中時，一名醉漢突然闖入教室，提起白板筆就開始解「畢氏定理」，讓師生當場傻眼。該堂課上課的何姓教授事後在社群發文還原狀況，表示雖然是虛驚一場，同學當場又笑又鬧，但她第一時間最擔心的就是在場所有人的安危，她也呼籲：「校內關乎年輕學子安全的事，是最重要的事。」

    該段影片近日在社群媒體上瘋傳，只見一名穿著紅色上衣的男子突然闖入教室，拿起白板筆就開始在白板上書寫。何教授當場上前詢問「你是哪裡來的？」只聽男子一下說他是「陳龍X」、「XXX住戶」，一下又在白板上寫下名字「陳文X」。接著他在白板上畫了個三角形，開始解「畢氏定理」，隨後不顧何教授追問他身分訊息，就快步離開。

    何教授事後在社群發文表示，當時是下午3點32分，正在教室上課時，突然走進一名全身散發酒味的老男人，先是喃喃自語，接著就拿起白板筆說要解數學。

    何教授說，她第一時間是先判斷有沒有危險，一邊觀察的同時也一邊思考。看到學生紛紛拿出手機錄影拍照，但在同學的哄笑聲中，她卻是十分緊張和擔心，好在最後只是虛驚一場。

    何教授也提出，若遇緊急事故，應立刻通報警衛室、教官室；若有危險性、或真的有人被攻擊受傷，則是透過教室兩個門，立刻疏散同學並報警。她也呼籲，校園中關心年輕學子安全的事情，是最重要的事。

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