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    輝達恐踩北士科用電未爆彈？民進黨：從頭到尾就是蔣萬安在雷

    2026/05/26 17:34 記者陳政宇／台北報導
    針對北士科用電，台北市長蔣萬安25日指控，根本問題在於國家整體的能源政策。（資料照）

    針對北士科用電，台北市長蔣萬安25日指控，根本問題在於國家整體的能源政策。（資料照）

    輝達（NVIDIA）進駐北投士林科技園區牽引發用電疑慮，台北市長蔣萬安指控，根本問題是國家整體的能源政策。民進黨今（26日）反批，台電已提出多種方案供應所需電力，但蔣萬安缺乏執行力，文林變電所因土地問題延宕一年至今，導致北士科面臨用電問題未爆彈，「從頭到尾就是蔣萬安在雷！」。

    北市科用電議題延燒，民進黨在臉書撰文表示，輝達進駐北士科園區，是蔣萬安引以為傲的政績，也是他不會做、也不敢說的用電問題未爆彈。

    民進黨說，本應負責供應北士科所需電力的文林變電所，在蔣萬安缺乏執行力、沒有整合力的狀況下，因為土地問題而一年拖過一年。如今台北市長選戰催化，問題再度浮上檯面，蔣萬安卻依然只會推給「中央處理器」、怪給「中央的能源政策」。

    民進黨進一步說明，電力是這樣的，從「發電端」到「用電端」之間，必須要有一個「變電所」，這串供電路線才運作的起來。現在台電「發電端」的電發好了，北士科「用電端」也出現需求了，就差蔣萬安帶領台北市政府該負責的「文林變電所」，至今沒有個影子。

    民進黨續指，台電考量北市府困難，甚至也提出多種方案供應北士科所需電力，但各種方案仍舊必須有變電所。到這個程度，任何一個有常識、能以常理判斷的人，都看得出來，從頭到尾就是蔣萬安在雷。

    「幫你發電還不夠，還要中央幫你送？」民進黨質疑，俗話說「授人以魚不如授人以漁」，然而對蔣萬安而言，授魚、授漁都看不上，難道只要中央沒有把生魚片切好送到「蔣寶寶」嘴裡，那就是中央的問題？藍色執政無能保證。

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