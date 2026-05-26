台中愛麗絲大飯店驚傳無預警歇業！民眾嘆訂房金拿不回 觀旅局回應了

台中愛麗絲大飯店驚傳無預警歇業！（觀旅局提供）

台中市愛麗絲國際大飯店驚傳無預警歇業！一名網友在社群po文稱，3月向飯店預訂40間客房，並在4月支付3萬3000元訂金，不料，入住前夕接到通知稱，飯店因欠繳電費遭斷電無法入住，隨後整個飯店人去樓空，根本是「惡意詐欺」；台中市觀光旅遊局表示，昨（25日）已前往稽查，但大門深鎖，若業者未依規申報暫停營業，最高可處5萬元罰鍰，並廢止登記證。

民眾在爆料公社發文指出，3月17日與業務聯繫訂房，4月20日匯出3萬3000元訂金，雙方一直透過LINE溝通，不料，5月12日最後確認房數時，業務才坦承飯店營業困難，其已於5月4日就離職，民眾更於5月18日接到飯店通知，稱因沒繳電費遭台電斷電，5月23日確定無法入住。

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民眾表示，事後向各單位求助卻處處碰壁，報警被告知是民事案件不予受理；打給消保專線被要求申請調解，卻被告知須要有人收公文出席調解，民眾質疑「都人去樓空了，是有鬼收公文出席調解嗎」；詢問觀光署則回覆指稱該處非觀光飯店，不歸其管轄。

民眾無奈哀嘆，找律師提告要花6、7萬，就算勝訴，對方也可能脫產，「負責人就是看準你求償無門，惡意收錢跑路，只能自己認賠」。

針對愛麗絲國際大飯店訂房爭議一案，台中市觀光旅遊局表示，市府獲報後於昨天前往該旅館業執行聯合稽查，旅館現場大門深鎖、未見營業，今天上午已函請業者依「旅館業管理規則」規定，向觀旅局申請暫停營業備查，若業者暫停營業1個月以上未報觀旅局備查，將依「發展觀光條例」第55條規定，裁處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並得廢止旅館登記證。

台中愛麗絲大飯店，大門深鎖，人去樓空。（觀旅局提供）

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