2月1次「國家級簽售」？台灣年輕人「掉簽」迷因讓中網超困惑

統一發票示意圖。（資料照）

財政部昨（25）日公布最新一期115年3-4月統一發票中獎號碼，網路上照例出現幾家歡樂幾家愁的對獎潮。然而，社群平台卻出現了奇特的「歪樓」現象，大批年輕世代紛紛將兩個月一次的發票對獎，比擬為競爭激烈的偶像「粉絲簽售會」抽選，並將沒中獎戲稱為「落選、掉簽」。

所謂的「簽售會」是指粉絲必須購買特定專輯或活動周邊，才能換取與偶像近距離互動的抽選機會，名額極其稀缺，熱門團體往往需要購買大量專輯來提高中選率。這項特色被台灣網友完美移植到發票對獎上，紛紛發文自嘲「73本（發票張數）、36000（消費總金額）掉簽，誰給我介紹的簽售站」、「127張還掉簽，到底有多少人在買」。

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相關討論引發不少中國網友納悶發問，「我主頁全是台灣人掉簽中簽，您們到底告訴我啥活動的，我看了不下20個人了」、「我也是..我還以為是什麼簽售，但是點開幾個主頁都不是追同一團，結果發現是發票……」。

台灣網友隨後也熱情解惑，笑稱這是「兩個月一度的全國簽售會」、「3-4月發票 兌（對）獎！」、「掉簽會收到『本期沒有中獎，下期再接再厲』通知」、「兩個月舉行一次的國家級簽售活動，已連續三次中簽」、「沒有門檻的簽售會」、「做為一個連續四期都中簽的臺灣人表示，大家都應該體驗一把這種活動」、「這個就算公開數量也沒人會罵，可以看大家多卷（競爭激烈），完全公平，就算你丟再多錢還是有可能掉簽，也不能買名額或代簽，缺點就是沒中不能退費」。

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