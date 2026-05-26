慈濟醫院攜手太魯閣管理處 跨界守護山海

慈濟醫院急診部醫師賴佩芳向太管處人員，說明災難中的醫療應變，深化彼此的合作關係。（記者游太郎攝）

花蓮慈濟醫院及太魯閣國家公園管理處呼應全球生物多樣性保育行動，全力推動OECMS（其他有效地區保育措施）具體作為，並配合我國永續發展政策目標，今天簽署「緊急救護及山海聚落低碳旅遊推廣合作意向備忘錄」（MOU），也開啟公私協力、跨界治理與永續共榮的全新里程碑。

內政部國家公園署署長王成機指出，慈濟醫院與太管處雖然分屬醫療防護與生態保育兩個截然不同的專業領域，但均深耕於花蓮這片土地，且同樣致力於推動環境永續理念。慈濟醫院將醫療專業與豐富的人道救援經驗延伸至國家公園，強化偏遠地區醫療防護網，並結為災害聯防夥伴，全面提升國家公園的安全韌性；太管處則提供最優質的環境場域與低碳旅遊資源，讓這份永續使命向外延伸，為社會與企業界樹立了公私協力、永續治理的楷模典範。」

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太管處處長劉守禮說，慈濟醫院長期與太管處簽訂健康管理合作契約，為第一線國家公園同仁提供就醫與健檢的優惠關懷；當園區發生突發緊急意外事件時，常借重慈濟高效率的醫療系統，由消防救護夥伴與慈濟急救團隊協同進行救護行動，未來雙方的合作邁入更緊密、具系統性的新階段，也代表太魯閣的經營管理跨入兼具安全與綠色永續的全新時代。

慈濟醫院院長林欣榮表示，雙方將依循國家公園核心保育理念精神與ESG永續發展目標，透過計畫執行與資源共享，落實四大核心合作範疇：「強化醫療防護與應變量能」、「智慧防災與韌性升級」、「推廣山海聚落低碳旅遊」及「環境教育與永續保育共榮」，希望透過「醫療防護」與「生態保育」的跨界結合，能夠攜手落實永續共榮，讓太魯閣的壯麗美景與旅遊安全防護網，因為慈濟醫療與永續能量的攜手加入而更加完善、更加精彩，為國家的生態環境奠定最堅實的永續基石。

在國家公園署署長王成機（中）見證下，慈濟醫院院長林欣榮（左）、太管處長劉守禮（右）簽訂「緊急救護及山海聚落低碳旅遊推廣合作意向備忘錄」。（記者游太郎攝）

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