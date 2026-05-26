形象幻滅！網傳可愛吉祥物「內餡半裸烤肉照」 職排連莊緊急發聲

TPVL台中連莊的呆萌吉祥物「虎仔」，近日傳出部分布偶裝裝備遭人亂玩，甚至被拍到分享到社群平台，引發大批粉絲與球迷不滿。（圖擷取自IG、Threads，本報合成）

各類職業運動競賽現場，觀眾除了能看到選手、應援啦啦隊身影，還能看到隊伍吉祥物在場邊帶動氣氛。來自台灣職業排球聯盟（TPVL）台中連莊的呆萌吉祥物「虎仔」，近日在社群流傳疑似被操偶師（又稱內餡、中之人）亂玩的照片，許多球迷心痛怒斥「形象幻滅」，台中連莊為此緊急發聲澄清。

據悉，事件起因來自一張在社群平台Threads瘋傳的照片，畫面顯示，有一名穿黑色短褲的半裸男子，穿戴「虎仔」的布偶裝頭套與鞋子後，坐在塑膠椅上烤肉，發文者還笑稱大半夜看到「虎仔辛酸畫面流出」的這一幕，笑到黑菇（形容上氣不接下氣）。該文曝光後，引發大批「虎仔」粉絲與球迷不滿，質疑操偶師不尊重IP且毫無職業道德。

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眾人紛紛抨擊，「角色被毀了」、「太傷粉絲的心」、「直接犯最基本的大忌」、「以後虎仔沒有靈魂了」、「原來長這樣，幻滅了」、「出包了，整個形象沒了」、「是覺得整個聯盟出的包還不夠多嗎？」、「我以後看到虎仔本仔，都不覺得他可愛了」、「不管那個人是不是操偶師都不行，是誰都不行，就算是連董也不行」、「操偶師下班請直接整套換掉拜託，我不想知道我喜歡的吉祥物內餡是什麼」。

還有專業表演者指出，操偶師無論是被哪個廠商或活動委託擔任吉祥物內餡，「漏內餡」絕對是大忌，甚至絕大多數的合約會特別寫到「不能讓別人知道（內餡）」的條款。表演者還呼籲，擁有吉祥物布偶裝的公司或團隊，請像對待神明一樣尊敬它，也懇請大家看到吉祥物活動時，不要對它有任何拉扯或敲打動作。

隨著相關討論在網上延燒，台中連莊今（26）日下午緊急發聲說明，指出照片源自昨（25）日球隊賽季結束後的內部聚會，現場人員因一時未妥善考量，在非正式活動情境下穿著部分吉祥物裝備，造成球迷朋友對「虎仔」角色設定、形象產生疑惑，甚至帶來不佳觀感，球團深感抱歉，並強調 當日穿著裝備者，並非球隊正式操偶師 。

台中連莊表示，「虎仔」一直是陪伴大家熱血應援、共同創造回憶的重要夥伴，球團也會進一步檢討相關流程與管理機制，避免類似情況再次發生，並持續維護「虎仔」角色形象與球迷感受，「對於此次事件造成球迷困擾與疑慮，我們再次致上誠摯歉意，也感謝大家一路以來對球隊與虎仔的支持與愛護。」

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