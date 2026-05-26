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    首頁 > 生活

    蘇澳狂歡潑水節封街打水戰 消費滿百抽1兩黃金

    2026/05/26 16:07 記者江志雄／宜蘭報導
    蘇澳夏季觀光系列活動，帶領大家享受沁涼的夏日旅程。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳夏季觀光系列活動，帶領大家享受沁涼的夏日旅程。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    今年蘇澳夏季觀光系列活動，將推出狂歡潑水節、冷泉音樂會、海洋嘉年華及民歌音樂饗宴，蘇澳鎮長李明哲今天（26日）宣布，6月18日到9月10日在合作商家消費滿百元，集滿3個活動章，就可參加抽獎，最大獎是市價約18萬元的1兩黃金。

    李明哲今天邀請岳明國中小學學生到蘇澳冷泉園區大眾池打水戰，為蘇澳夏季觀光系列活動代言。系列活動在7月11日由狂歡潑水節率先登場，7月12日冷泉音樂會，8月1日海洋嘉年華，9月12日民歌音樂饗宴。

    狂歡潑水節以創意踩街形式舉辦，7月11日下午3點在蘇澳火車站前方集結出發，蘇澳鎮中山路一段（中正路到中原路口）封街管制，提供水戰專屬空間，持2張發票可兌換1支水槍，限量200支，活動當天，蘇澳冷泉園區大眾池免費入場。

    消費滿百抽獎方面，獎品有黃金1兩、iPad 11、AirPods 4、蘇澳瓏山林飯店住宿券、煙波飯店禮券等多項大獎，詳情請見活動網址

    蘇澳鎮長李明哲（中，藍色上衣）今邀請小朋友到蘇澳冷泉園區打水戰。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鎮長李明哲（中，藍色上衣）今邀請小朋友到蘇澳冷泉園區打水戰。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    狂歡潑水節7月11日活動當天，蘇澳冷泉園區大眾池免費入場。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    狂歡潑水節7月11日活動當天，蘇澳冷泉園區大眾池免費入場。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳夏季觀光系列活動，推出狂歡潑水節、冷泉音樂會、海洋嘉年華及民歌音樂饗宴。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳夏季觀光系列活動，推出狂歡潑水節、冷泉音樂會、海洋嘉年華及民歌音樂饗宴。（圖由蘇澳鎮公所提供）

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