陳瑩提議台東「公共托育家園」、長照「共生之家」 卓揆正面回應

陳瑩在立院提「公共托育家園」及長照「共生之家」建議。（陳瑩競選團隊提供）

立委陳瑩今（26）日在立法院總質詢時，針對台東偏鄉育兒與長照需求，向行政院提出「公共托育家園」及長照「共生之家」兩項具體建議，主張以「精緻化」公共服務，回應台東的實際需求。行政院長卓榮泰針對「公共托育家園」議題備詢時表示，以強化托育針對偏鄉提出細部規劃，而合作讓台東作為「共生之家」的示範區。

台東目前公私立托嬰中心共有10家，其中9家集中在台東市，僅南迴地區金峰鄉設有1間「洛馨托嬰中心」，其餘鄉鎮則無托嬰服務據點。但其它縣市已有推行「公共托育家園」小型托嬰模式，以4位托育人員照顧12名嬰幼兒的比例提供在地托育服務。立委陳瑩表示，台東目前有37所國小附設幼兒園，若能善用校園閒置空間，將托育服務向下延伸，設置「公共托育家園」小型托嬰據點，不僅能提升托育可近性，也能減輕家長育兒負擔，讓年輕家庭在地方安心生活。

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針對台東發展「公共托育家園」小型托嬰服務，卓榮泰表示，在「台灣人口對策新戰略」政策項下，除安心生養（0到18歲成長津貼）以外，還有「強化托育」的項目，希望廣設托育機構，會針對偏鄉再有一個細部規劃，解決地理環境及分配不均的問題。以國小、幼兒園、托嬰結合，增加師資設備，讓每個地區基本量能建構起來，此為「公共托育家園」概念。

在長照方面，台東除台東市、關山鎮及大武鄉3個鄉鎮，其它都屬住宿機構資源不足地區。陳瑩提出在日本推行多年的「共生之家」模式，由政府租用住宅，以公辦民營方式，在社區住宅內照顧5至6位長者，小型的照顧模式，讓生活環境呈現溫馨家庭式的照顧模式，讓長者不需收住到其它鄉鎮的大型住宿式機構，可以在熟悉的環境、熟悉的社區、熟悉的部落生活，讓長者可以真的「在地老化、在地照顧」。

對此，行政院長卓榮泰答詢時表示，此策略可以讓長照經費在地方更快達到均衡，台東若有適當地點，共同合作讓台東成為示範區。

陳瑩表示，台東幅員遼闊及人口居住分散的特性，公共服務不能比照都會區規模與模式，必須依照地方條件及特殊性，提供更貼近生活、更符合需求的「精緻化」服務。尤其面對育兒照顧與高齡長照，因為交通的問題，偏鄉家庭往往承受更大壓力，希望透過小規模多機能的服務，讓偏鄉照顧更完善，也讓每個家庭都能感受到公共服務真正走進生活、照顧到需要的地方。

陳瑩針對偏鄉托育在立院建議。（陳瑩競選團隊提供）

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