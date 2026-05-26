黃金嬌客變主角 台南新市大社國小為金黃鼠耳蝠出版繪本

台南新市大社國小校長郭茂松與參與創作的師生，一同發表《樂福回家路》繪本。（記者劉婉君攝）

台南新市大社國小每年都有金黃鼠耳蝠現身，不僅是校園內的嬌客，也是師生最佳的自然及生態保育教材，師生花費約1年的時間，以金黃鼠耳蝠為主角，共同創作繪本《樂蝠回家路》，與土地連結，也希望更多人認識金黃鼠耳蝠，關懷自然環境與生態保育。

新市大社國小今（26）日下午為繪本《樂蝠回家路》舉行新書發表會，該書由台北市華朋扶輪社贊助，學校多名老師將去年學生聽完雲林黃金蝙蝠生態館專家演講後的文字創作，加以整合改編，再帶領8名學生一同繪圖，是1本由師生共同完成的作品，故事講述金黃鼠耳蝠因棲地遭到破壞，輾轉來到新市大社國小，以校園內的大葉欖仁樹為新的棲息地。

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書中並有中英文的內容呈現，及金黃鼠耳蝠生態介紹等，發表會上除了參與創作的師生分享繪本從無到有的歷程，還有學生以英語讀劇方式演繹故事內容。

大社國小校長郭茂松表示，該繪本結合語文、藝術與人文，加上生態保育及環境保護議題，適合大小朋友一起閱讀。繪本團隊指出，書中文章有學生對土地的觀察及尊重，也是大社國小第3本以在地文化出發的繪本。

台南新市大社國小校園內的大葉欖仁樹，可見金黃鼠耳蝠棲息。（記者劉婉君攝）

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